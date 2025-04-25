Ученые обнаружили невидимое силовое поле, защищающее Землю

Исследователи из Массачусетского технологического института сделали удивительное открытие: на высоте 11 000 километров над Землей существует невидимое силовое поле, которое защищает нашу планету от вредного космического излучения. Это поле, по мнению ученых, функционирует на основе низкочастотного электромагнетизма, но его источник пока остается загадкой.

Фото из открытых источников

Силовое поле, впервые зафиксированное двумя космическими аппаратами NASA, предотвращает проникновение высокорадиоактивных электронов в атмосферу. Эти электроны, известные как «ультрарелятивистские», движутся с колоссальной скоростью, близкой к скорости света, и могут представлять опасность для космических объектов, включая спутники и космические корабли.

Для более детального изучения этого явления NASA запустило два зонда Van Allen Probes, которые исследуют поведение электронов с целью повышения безопасности астронавтов и оборудования в космосе. Ученые отмечают, что эти частицы притягиваются к магнитному полю Земли, но не могут приблизиться к планете ближе чем на 11 500 километров благодаря упомянутому силовому полю.

Силовое поле служит защитным барьером, который эффективно блокирует солнечные удары и другие источники космического излучения. Исследования показали, что это поле сохраняется даже в условиях, когда магнитное поле Земли ослабевает, например, над Южной Америкой.

Ученые выдвинули несколько теорий о происхождении этого барьера. Первоначально предполагалось, что он связан с магнитным полем планеты. Однако дальнейшие исследования показали, что даже при ослаблении магнитного поля защитное поле продолжает функционировать. Затем внимание исследователей заинтересовали радиоволны, исходящие от Земли, но они не оказались достаточно эффективными против высокоэнергетических частиц.

В ходе дальнейших экспериментов была выдвинута гипотеза о «плазмосферном шипении» — явлении, происходящем в верхних слоях атмосферы. Это явление отклоняет быстро движущиеся частицы, заставляя их сталкиваться с нейтрально заряженными частицами в атмосфере, что приводит к их исчезновению.

По словам заместителя директора обсерватории Хейстека MIT Джона Фостера, это открытие имеет важное практическое значение. Например, если разместить спутник или космическую станцию внутри этого барьера, можно ожидать, что их работа будет значительно продлена.