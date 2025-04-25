 

Мнение «аналитика»: О новом критерии «мужской годности»… Ты не мужчина, если…?

25.04.2025, 20:20, Разное
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Говорят, вооружённые конфликты меняют социум, и чем дольше длятся, тем сильнее меняют в нём всё. И #отношения тоже.

Собственно, это уже заметно в обеих странах-соседках. Переоценка ценностей происходит. Наносное и пустое вытесняется главным.

А что для #женщины главное? Чем, каким качеством должен обладать её #мужчина?

Соцопросы показывают, что в России снова востребован архетип #мужчины — воина и защитника. Многие россиянки не то, что «не против», но даже стремятся выйти замуж за участника спецоперации. Это стало даже новым трендом в женских кругах.

Украинки — другое дело. Особенно молодые. К их чести, не все умчали в Польшу или Германию жить на пособия и строить женское счастье на чужбине. Но критерии «мужской годности» поменялись и у них. Появилась новая категория мужчин, «негодных для отношений».

Проговорилась одна жительница Львова, гарная дивчина, если судить по видео…


Полностью сюжет на «Стране»

«Я ни за что не готова встречаться с парнем, которого прямо с улицы забирает ТЦК, — откровенно рассуждает она. — С парнем, у которого нет денег, чтобы откупиться на месте. И я точно не буду его ждать, потому что ты не знаешь, каким он вернётся, да и вернётся ли вообще».

Что ж, в сложные времена #женщина предъявляет повышенный спрос на «ресурсных» мужчин. Законы природы неумолимы…

И они буквально обрекают Украину на демографическую смерть?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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