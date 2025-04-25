Психологи посоветовали отказаться от термина «зависимость от соцсетей»

«Это может указывать на то, что пользователь зависим не от среды — интернета, социальных сетей — как таковой, а от определенных активностей. Хотя среда и способна потенциально полнее закрывать его потребности, нежели реальная жизнь.

Такое положение позволяет нам отказаться от использования термина «зависимость от социальных сетей, интернета» и делает возможным использование термина «проблемное использование интернета» и рассматривать отдельные поведенческие практики внутри сети, а не отношения с платформой в целом», – сообщила аспирант кафедры общей и социальной психологии ТюмГУ Елена Голендухина.

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В исследовании участвовали обычные пользователи и пользователи с проблемой чрезмерного использования интернета. Оказалось, что представления респондентов обеих групп о социальных сетях связаны с ассоциативными группами: общение, друзья, интерес, удобство. В целом социальные сети предстают удобным способом для общения с друзьями, совершения рабочих и учебных активностей, а также выступают местом взаимодействия с контентом: чтением новостей, прослушиванием музыки, просмотром видео и мемов.

Психологи зафиксировали, что использование различных платформ сопровождается позитивными эмоциями – интерес и смех, последняя у обычных пользователей встречается чаще. Других существенных содержательных смысловых различий между двумя группами выявлено не было. Это может свидетельствовать о том, что компоненты зависимости связаны не со средой (платформы социальных сетей), а со спецификой активности.

«Пребывание в соцсетях в большей степени связано с эмоцией «смех» у обычных пользователей и в меньшей у пользователей с проблемами чрезмерного использования Интернета», – пояснила Елена Голендухина.