Мнение: Почему акции русских компаний меня радуют

Русские акции сильно просели в апреле, вот прямо резко рынок вниз ухнул. Многие приуныли, начали сбрасывать свои бумаги. Лично я ничего продавать не стал. Свою логику я объяснил в Школе Капитализма — акции в портфеле лежат, есть не просят, дивиденды дают. А сколько они стоят, мне безразлично, так как я не собираюсь их продавать. Собственно, мне даже выгодно, чтобы они стоили дёшево, так как я их потихоньку докупаю (подробнее).

Некоторые утверждают, что русские акции покупать глупо, так как с годами их цена не растёт или медленно растёт, однако тут ошибка сугубо техническая — обыватели забывают учесть дивиденды. Если посмотреть, как рос наш фондовый рынок с учётом дивидендов, мы обнаружим, что он вырос с 2003 года примерно в 20 раз и даже сейчас, несмотря на СВО и санкции, чувствует себя неплохо (для сравнения, курс доллара даже втрое не поднялся). Гуглите индекс MCFTR для подробностей.

Правда, из этого роста надо ещё вычесть налоги, которые у нас взимаются дурно — при выплате дивидендов. Налоговая сейчас наказывает небольших инвесторов за покупку акций — если вы получили миллион рублей дивидендов и докупили на них ещё акций, вы должны заплатить с этого точно такой же налог, как если бы вы спустили полученную сумму на личное потребление. На мой взгляд, это не только несправедливо, но и прямо противоречит поручению нашего президента обеспечить рост фондового рынка. Налоги надо снимать только при выводе денег с брокерского счёта на обычный — тогда население будет покупать больше акций русских компаний.

Тем временем Кримсональтер обращает внимание, что даже самые оптимистичные эксперты в США прогнозируют конец сланцевого бума уже в 2027 году. Если ничего непредвиденного не случится, то через несколько лет объёмы добычи нефти в США существенно снизятся, и у нефти не будет иного выхода, кроме как расти в цене (ссылка).

Из этого я делаю вывод, что акции русских нефтяных компаний, которые составляют значительную часть моего портфеля, могут начать приносить мне после 2030 года сказочно жирный доход.

Всё это, разумеется, ничем не гарантировано, и «не является инвестиционной рекомендацией» — заходите на биржу или выходите с биржи на свой собственный страх и риск. Однако учтите, что если мои прогнозы сбудутся (чего исключать нельзя), то я буду ссылаться на свои старые посты и торжествующе писать: «Вот видите! Я же вам говорил!».