Кардинала Тралалело Тралала не пустили на конклав, приняв за нейросетевую антропоморфную акулу

В Ватикане кардинала Тралалело Тралала, прибывшего для участия в конклаве, не допустили на территорию из-за подозрений в том, что он – всего лишь интернет-персонаж.

Охрана приняла его имя за отсылку к антропоморфной акуле, сгенерированной нейросетью и ставшей популярной в рунете.

– Мы долго сомневались, но когда вспомнили про Бомбардило Крокодило и Шпионито Голубио, все стало на свои места, – пояснил один из сотрудников службы безопасности Ватикана.

Кардинал, родившийся в 1963 году, оказался не знаком с современными интернет-трендами, что лишь усилило подозрения охраны. Между тем, биография кардинала Тралалело Тралала весьма примечательна: выпускник Григорианского университета, доктор теологии, автор фундаментального труда De Trinitate et Unitate, а также кавалер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой».

В настоящий момент кардинал пытается связаться с Папским престолом, чтобы прояснить ситуацию, но пока все попытки тщетны. Дональд Трамп уже назвал недопуск консервативного кардинала на конклав «происками марксистских террористов» и пообещал ввести новые тарифы против Ватикана, если Тралала не дадут проголосовать.

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