 

Коричневый рис содержит больше мышьяка, чем белый

25.04.2025, 19:25, Разное
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Доцент кафедры диетологии Иэн Браунли из Университета Нортумбрии в Ньюкасле провел исследование, в котором выяснил, что коричневый рис содержит больше мышьяка по сравнению с белым. Это открытие может вызвать беспокойство, поскольку мышьяк является токсичным веществом. Однако, по словам ученого, уровень его содержания в коричневом рисе не представляет угрозы для здоровья. Об этом пишет ScienceAlert.

Фото из открытых источников

Важно помнить, что в токсикологии существует принцип: доза определяет, становится ли вещество ядом. Мышьяк присутствует в природе, в том числе в почве и воде, и может содержаться в различных продуктах, включая рис. Новое исследование показало, что количество мышьяка в коричневом рисе значительно ниже порога, который считается опасным для человека. Кроме того, частота употребления продукта также играет важную роль.

Для большинства людей риск, связанный с коричневым рисом, минимален. Тем не менее, некоторые СМИ вышли с заголовками, которые могут вызвать панику, утверждая, что коричневый рис может быть связан с раком и другими заболеваниями. Такие сообщения часто игнорируют контекст и могут вводить в заблуждение.

Неправильное питание стало одной из основных причин болезней и преждевременной смерти, превышая даже риски от курения и алкоголя. Основные факторы, влияющие на здоровье, включают высокое потребление соли и недостаток цельнозерновых продуктов.

Сердечно-сосудистые заболевания, остающиеся ведущей причиной смерти в мире, ежегодно уносят жизни около 20 миллионов человек. Во время пандемии COVID-19 эти болезни продолжали оставаться более смертоносными, чем сам вирус. Употребление большего количества цельнозерновых продуктов — один из простейших способов снижения риска этих заболеваний.

Несмотря на то что коричневый рис действительно содержит больше мышьяка, отказ от него или других цельнозерновых продуктов может представлять гораздо больший риск для здоровья. К цельнозерновым продуктам также относятся овёс, киноа, ячмень, макароны и хлеб из цельнозерновой муки.


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