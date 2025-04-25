Рупор кремлевской пропаганды: Причиной войны стали разговоры про НАТО

«Я думаю, что причиной начала войны стало то, что они начали говорить о вступлении в НАТО» (с) Трамп

Мы и так это знали с 2014 года.

Только тут Трамп опять лукавит. Именно США последовательно втягивали Украину в НАТО, а не Украина сама так решила. Именно Джордж Буш-младший открыл эту дверь еще в нулевых. Там что попытки Трампа сделать вид, что США тут не при делах, достаточное жалкие.

Также на Украине стыдливо признались в убийстве собственных военнопленных в сбитом Ил-76 в Курской области.

"Объясню на примере: когда мы получаем пакет и видим, что там части тел, понимаем, что речь идет об остатках не одного тела. Помните ситуацию со сбитым Ил-76, в котором находилось около 60 военнопленных? Останков из этого самолета вернули более 500" (с) зам.главы МВД Украины Тимченко

О чем и говорилось с самого начала. А сколько было воплей, что "военнопленных там не было" и все это "провокация ФСБ". На деле, сознательно сбили борт с своими военнопленными из ЗРК "Пэтриот".

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Источник: Colonel Cassad

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