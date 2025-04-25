 

Минюст РФ объявил “иноагентом” музыканта Васю Обломова

25.04.2025, 19:10, Новости дня
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Минюст РФ обновило реестр “иностранных агентов”. Ведомство включило в список музыканта Василия Гончарова (Вася Обломов), пишет “Медуза”.

Также в реестр включены экоактивист Владимир Сливяк, востоковед и автор книги “Всем Иран” Никита Смагин, журналист Константин Сусолкин (Константин Березин), а также блогер Дмитрий Чернышев.

Министерство объяснило решение включить Гончарова в список тем, что он “распространял недостоверную информацию” о решениях российских властей, “выступал против специальной военной операции на Украине”, участвовал “в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов” и и живет не в России.

Смагина минюст также обвинил в “распространении недостоверной информации” о решениях властей РФ, участии “в создании и распространении” материалов “иностранных агентов”, а также в том, что он “взаимодействует с иностранными организациями”.


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