В Кремле завершилась встреча Путина и Виткоффа

Встреча президента РФ Владимира Путина и посланника Трампа Стива Виткоффа в Москве завершилась, она проходила в Кремле и длилась три часа.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков, принимавший участие во встрече в Кремле, сообщил журналистам, что была “конструктивной и полезной”. Также Ушаков сказал, что речь шла о возможности возобновления прямых переговоров РФ и Украины.

Ранее агентство Reuters сообщило, что на переговорах в Париже Виткофф представил список предложений по украинскому урегулированию. Это предложение, как пишет Reuters, включает снятие санкций с России; признание Крыма де-юре и территорий четырех оккупированных российскими военными регионов под контролем РФ де-факто; постоянное прекращение огня и начало немедленных переговоров между Киевом и Москвой; отказ Украины от стремления вступить в NATO.

Европа и Украина в ответном предложении по украинскому урегулированию предлагают постепенное смягчение введенных с 2014 года санкций против РФ после достижения мира и возможность повторного введения санкций, если РФ нарушит условия мирного соглашения, передает Reuters.

Предыдущая встреча Виткоффа и Путина проходила две недели назад, 11 апреля.