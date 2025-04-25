 

В Кремле завершилась встреча Путина и Виткоффа

25.04.2025, 18:05, Новости дня
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Встреча президента РФ Владимира Путина и посланника Трампа Стива Виткоффа в Москве завершилась, она проходила в Кремле и длилась три часа.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков, принимавший участие во встрече в Кремле, сообщил журналистам, что была “конструктивной и полезной”. Также Ушаков сказал, что речь шла о возможности возобновления прямых переговоров РФ и Украины.

Ранее агентство Reuters сообщило, что на переговорах в Париже Виткофф представил список предложений по украинскому урегулированию. Это предложение, как пишет Reuters, включает снятие санкций с России; признание Крыма де-юре и территорий четырех оккупированных российскими военными регионов под контролем РФ де-факто; постоянное прекращение огня и начало немедленных переговоров между Киевом и Москвой; отказ Украины от стремления вступить в NATO.

Европа и Украина в ответном предложении по украинскому урегулированию предлагают постепенное смягчение введенных с 2014 года санкций против РФ после достижения мира и возможность повторного введения санкций, если РФ нарушит условия мирного соглашения, передает Reuters.

Предыдущая встреча Виткоффа и Путина проходила две недели назад, 11 апреля.


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