 

Трамп допустил возврат Аляски за отказ России от захвата мира

25.04.2025, 17:33, Разное
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Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал пост, в котором допустил возврат Аляски России, если последняя откажется от планов по захвату мира и гарантирует это в устной и письменной формах.

Как заметил глава государства, на Аляске даже нет редкоземельных металлов. Устранив за счёт этой сделки российскую угрозу, Вашингтон может заниматься своими внутренними проблемами и «сделать Америку снова великой», подчеркнул Трамп.

– Возможность такой сделки показали многочисленные раунды переговоров между спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и Владимиром Путиным, – добавляет Washington Post. – Сейчас стороны прорабатывают контуры будущего соглашения.

– Это может стать очень удачным соглашением. Вы даже не представляете, что есть у русских: «Орешник», «Тополь» – там целый ботанический сад, – сказал журналист сам Уиткофф. – Мы должны получить гарантии, что всё это не пойдёт в ход, и спокойно занмиаться другими вопросами.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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