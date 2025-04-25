Иммерсивный дисплей Looking Glass создает эффект присутствия для целой группы зрителей

Компания Looking Glass представила 27-дюймовый иммерсивный дисплей, позволяющий просматривать 3D-контент одновременно нескольким зрителям без использования очков. Благодаря оптимизации аппаратного и программного обеспечения инженерам удалось снизить стоимость системы и потребление вычислительных ресурсов.

Несмотря на толщину всего 25 миллиметров, дисплей обеспечивает разрешение 5K при частоте обновления 60 Гц, виртуальную глубину 16 дюймов и 8-битную цветопередачу. Реалистичное воспроизведение световых эффектов, свойств материалов и полупрозрачности создает ощущение присутствия в 3D-сцене.

Технология Looking Glass 27 разработана для группового просмотра. Вместо использования громоздких гарнитур каждый участник группы может рассматривать объекты со 100 ракурсов в пределах 53-градусного конуса обзора. На дисплей можно выводить отдельные изображения, 3D-видео, иммерсивные приложения и другой медиаконтент. При этом устройство может быть установлено на подставку или закреплено на стене.

Дисплей предназначен для профессионального использования в образовательных учреждениях, музеях, исследовательских лабораториях, медицинских учебных центрах, научно-исследовательских центрах и дизайнерских студиях, а также в сфере розничной торговли и развлечений. Цена новинки составляет 10 000 долларов США. Заказчик может выбрать портретную или альбомную ориентацию дисплея. Первые поставки запланированы на июнь.