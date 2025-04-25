 

Duolingo добавит к списку своих курсов уроки шахмат

25.04.2025, 16:25, Разное
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Популярная интернет-платформа по изучению языков Duolingo готова расширить список предлагаемых курсов (помимо музыки и математики) игрой в шахматы.

По словам менеджера по продуктам Duolingo Эдвина Боджа, курс ориентирован на игроков начального и среднего уровня. У каждого кандидата приложение вначале спросит, что он знает об игре, после чего подберет программу, соответствующую его уровню.

Те, кто уже немного знаком с игрой, смогут сыграть против персонажа по имени Оскар, где пользователю нужно будет «убить» с помощью, к примеру, ладьи определенную фигуру. Подобные шахматные задачи помогут со временем сформировать представление о возможностях каждой фигуры.

Если пользователь все же сделает заведомо неверный ход, Doulingo подскажет один из правильных вариантов с помощью стрелки. Поскольку в процессе игры возможно множество вариаций, приложение не станет «критиковать» пользователя за ошибку, а лишь сообщит, что сделанный ход далеко не лучший.

Помимо решения шахматных головоломок пользователь сможет играть с Оскаром полноценные партии, сложность которых будет повышаться в зависимости от уровня пользователя. Со временем появится возможность сыграть и с другими игроками.Источник &#8212 Cnet


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