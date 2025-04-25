Мирный план от США и ответ Украины и Европы на американские предложения
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Агентство Reuters опубликовало два документа с предложениями о завершении российско-украинской войны.
Первый рамочный документ по соглашению между Россией и Украиной был предложен США. Спецпредставитель президента Дональда Трампа Стив Уиткофф показал его украинским и европейским чиновникам на переговорах в Париже 17 апреля. Второй документ содержит ответные предложения, которые представители Украины и стран Европы передали Вашингтону после переговоров в Лондоне 23 апреля.
Напомним, Владимир Путин в качестве условия для переговоров по урегулированию летом 2024-го называл вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Украины от планов по вступлению в НАТО.
Предложение США
Рамки соглашения Россия — Украина.
Передать устно.
Обзор: эти условия представляют собой окончательное предложение Соединенных Штатов обеим сторонам.
Прекращение огня:
– Постоянное прекращение огня.
– Обе стороны немедленно вступают в переговоры по технической реализации.
Гарантии безопасности Украины:
– Украина получает надежные гарантии безопасности.
– Государства-гаранты будут представлены специальной группой европейских и других заинтересованных неевропейских стран.
– Украина откажется от стремления вступить в НАТО.
– Украина может стремиться стать частью Евросоюза.
Территории:
– США де-юре признают российский контроль над Крымом.
– США де-факто признают российский контроль над Луганской областью.
– США де-факто признают российскими части Запорожской, Донецкой и Херсонской областей, занятые ВС РФ.
– Украина возвращает себе территорию Харьковской области.
– Украина возвращает себе контроль над Каховской гидроэлектростанцией и Запорожской атомной электростанцией, которой будут управлять США. Электроэнергия, вырабатываемая ЗАЭС, будет распределяться между обеими сторонами конфликта.
– Украина получит беспрепятственный проход по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой.
Экономика:
– США и Украина реализуют соглашение об экономическом сотрудничестве / добыче полезных ископаемых.
– Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию.
– Санкции против России, введенные в результате конфликта с 2014 года, будут отменены.
– Российско-американское экономическое сотрудничество в области энергетики и других промышленных секторов.
Ответные европейско-украинские предложения
Для служебного пользования — с ограниченным доступом.
Рамки соглашения Россия — Украина.
Прекращение огня:
– Принять на себя обязательства по полному и безоговорочному прекращению огня в небе, на суше и на море.
– Обе стороны немедленно вступают в переговоры по техническому выполнению соглашения при участии США и европейских стран. Это происходит параллельно с подготовкой повестки дня и условий для заключения полноценного мирного соглашения.
– Мониторинг прекращения огня под руководством США и при поддержке третьих стран.
– Россия должна безоговорочно вернуть всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей. Обмен всеми военнопленными (по принципу «всех на всех»). Россия должна освободить всех гражданских пленных.
Гарантии безопасности Украины:
– Украина получает надежные гарантии безопасности, в том числе от США (соглашение, аналогичное статье 5 договора НАТО), на период, пока среди союзников нет консенсуса относительно членства Украины в НАТО.
– Никаких ограничений для Вооруженных сил Украины.
– Государства-гаранты будут представлены специальной группой европейских и других заинтересованных неевропейских стран. Никаких ограничений на присутствие, вооружение и операции дружественных иностранных сил на территории Украины.
– Украина стремится к вступлению в ЕС.
Территории:
– Территориальные вопросы будут обсуждаться и решаться после полного и безоговорочного прекращения огня.
– Переговоры о территориях начнутся с определения линии разграничения.
– Украина при участии США возвращает себе контроль над Запорожской АЭС, а также над Каховской ГЭС.
– Украина получит беспрепятственный проход по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой.
Экономика:
– США и Украина реализуют соглашение об экономическом сотрудничестве / добыче полезных ископаемых.
– Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских суверенных активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб Украине.
– Санкции США, введенные против России с 2014 года, могут быть постепенно смягчены после достижения устойчивого мира и восстановлены в случае нарушения мирного соглашения.
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