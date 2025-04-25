Мирный план от США и ответ Украины и Европы на американские предложения

Агентство Reuters опубликовало два документа с предложениями о завершении российско-украинской войны.

Первый рамочный документ по соглашению между Россией и Украиной был предложен США. Спецпредставитель президента Дональда Трампа Стив Уиткофф показал его украинским и европейским чиновникам на переговорах в Париже 17 апреля. Второй документ содержит ответные предложения, которые представители Украины и стран Европы передали Вашингтону после переговоров в Лондоне 23 апреля.

Напомним, Владимир Путин в качестве условия для переговоров по урегулированию летом 2024-го называл вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Украины от планов по вступлению в НАТО.

Предложение США

Рамки соглашения Россия — Украина.

Передать устно.

Обзор: эти условия представляют собой окончательное предложение Соединенных Штатов обеим сторонам.

Прекращение огня:

– Постоянное прекращение огня.

– Обе стороны немедленно вступают в переговоры по технической реализации.

Гарантии безопасности Украины:

– Украина получает надежные гарантии безопасности.

– Государства-гаранты будут представлены специальной группой европейских и других заинтересованных неевропейских стран.

– Украина откажется от стремления вступить в НАТО.

– Украина может стремиться стать частью Евросоюза.

Территории:

– США де-юре признают российский контроль над Крымом.

– США де-факто признают российский контроль над Луганской областью.

– США де-факто признают российскими части Запорожской, Донецкой и Херсонской областей, занятые ВС РФ.

– Украина возвращает себе территорию Харьковской области.

– Украина возвращает себе контроль над Каховской гидроэлектростанцией и Запорожской атомной электростанцией, которой будут управлять США. Электроэнергия, вырабатываемая ЗАЭС, будет распределяться между обеими сторонами конфликта.

– Украина получит беспрепятственный проход по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой.

Экономика:

– США и Украина реализуют соглашение об экономическом сотрудничестве / добыче полезных ископаемых.

– Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию.

– Санкции против России, введенные в результате конфликта с 2014 года, будут отменены.

– Российско-американское экономическое сотрудничество в области энергетики и других промышленных секторов.

Ответные европейско-украинские предложения

Для служебного пользования — с ограниченным доступом.

Рамки соглашения Россия — Украина.

Прекращение огня:

– Принять на себя обязательства по полному и безоговорочному прекращению огня в небе, на суше и на море.

– Обе стороны немедленно вступают в переговоры по техническому выполнению соглашения при участии США и европейских стран. Это происходит параллельно с подготовкой повестки дня и условий для заключения полноценного мирного соглашения.

– Мониторинг прекращения огня под руководством США и при поддержке третьих стран.

– Россия должна безоговорочно вернуть всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей. Обмен всеми военнопленными (по принципу «всех на всех»). Россия должна освободить всех гражданских пленных.

Гарантии безопасности Украины:

– Украина получает надежные гарантии безопасности, в том числе от США (соглашение, аналогичное статье 5 договора НАТО), на период, пока среди союзников нет консенсуса относительно членства Украины в НАТО.

– Никаких ограничений для Вооруженных сил Украины.

– Государства-гаранты будут представлены специальной группой европейских и других заинтересованных неевропейских стран. Никаких ограничений на присутствие, вооружение и операции дружественных иностранных сил на территории Украины.

– Украина стремится к вступлению в ЕС.

Территории:

– Территориальные вопросы будут обсуждаться и решаться после полного и безоговорочного прекращения огня.

– Переговоры о территориях начнутся с определения линии разграничения.

– Украина при участии США возвращает себе контроль над Запорожской АЭС, а также над Каховской ГЭС.

– Украина получит беспрепятственный проход по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой.

Экономика:

– США и Украина реализуют соглашение об экономическом сотрудничестве / добыче полезных ископаемых.

– Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских суверенных активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб Украине.

– Санкции США, введенные против России с 2014 года, могут быть постепенно смягчены после достижения устойчивого мира и восстановлены в случае нарушения мирного соглашения.