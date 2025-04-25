 

В Саудовской Аравии представили гигапроект курорта «Вечный сад»

25.04.2025, 15:20, Разное
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Администрация гигапроекта «Red Sea» в Саудовской Аравии объявила о его расширении за счет создания нового уникального курорта под названием «Вечный сад». Это будет марина в виде кольца, которая к 2030 году полностью перейдет на снабжение от возобновляемых источников энергии. Также авторы проекта пообещали сохранить все мангровые заросли на месте постройки, плюс популяцию из 2000 видов рыб-эндемиков.

Официально проект называется «Laheq», он возводится на одноименном острове — части архипелага из 90 островов в западной части страны. Разработкой проекта занимается британская компания Foster + Partners. Центральным элементом курорта станет искусственная платформа в форме кольца диаметром 800. Суммарная площадь проекта 400 гектаров. Здесь будут располагаться пристань на 115 небольших кораблей, роскошные бунгало и особняки, торговые и спортивные площадки, поле для гольфа.

Поскольку поблизости расположен 4-й по величине коралловый риф на планете, проект ставит своей целью максимальную заботу об окружающей среде. Основная часть сооружений будет выстроена с использованием натуральных материалов. Здесь не предполагается размещать промышленных объектов, а туристический поток намерено ограничат для снижения количества создаваемого мусора. Основной вид развлечений – дайвинг и другие водные виды спорта.

Проект «Вечного сада» планируют завершить к 2028 году. Он является частью политики Саудовской Аравии по превращению многих регионов страны в туристический рай, чтобы инвестировать в эти проекты средства от добычи углеводородов.Источник &#8212 Red Sea Global


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