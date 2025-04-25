ОДК-Сатурн открывает набор студентов по программам целевого обучения Ростеха

Предприятие ОДК-Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) заключит договоры со студентами о целевом обучении в РГАТУ им. П.А. Соловьева в рамках профессионально-образовательных треков «Крылья Ростеха» и «Код Ростеха».

Выпускники школ смогут получить востребованные инженерные специальности и гарантировано трудоустроиться на ведущее двигателестроительное предприятие в стране.

В интересах ОДК-Сатурн в РГАТУ им. П.А. Соловьева откроется набор студентов-целевиков по нескольким программам подготовки. В проект «Крылья Ростеха» по направлению «Проектирование авиационных и ракетных двигателей» планируется принять 23 студента, а по направлению «Техническая физика» – 10. В этом году состоится второй набор на обучение по треку «Код Ростеха». Получить востребованную профессию IT-инженера смогут 14 выпускников школ.

– Подготовка студентов по образовательным трекам Госкорпорации Ростех показывает свою эффективность. Сегодня в РГАТУ обучается уже 109 целевиков ОДК-Сатурн. Они прошли несколько модулей обучения, и каждый год демонстрируют хорошие результаты. Отмечу, что с первого курса студенты осваивают дополнительные профессии и углубленно изучают современные технологии в двигателестроении. Сочетание теоретических знаний, которые они получают в вузе, и практики на предприятии позволяет готовить конкурентоспособных специалистов, – рассказала директор по персоналу Светлана Жукова.

Для подготовки инженеров нового поколения разработана уникальная программа. Она включает получение навыков в рамках индивидуальной образовательной траектории под руководством наставников и высококвалифицированных сотрудников. Студентов ожидает углубленное изучение английского языка, освоение рабочей специальности, а также развитие профессиональных компетенций и использование современных программных средств.

С первого курса студенты осваивают навыки в подразделениях ОДК-Сатурн и официально трудоустроены на предприятии. Также среди преимуществ обучения – социальные и мотивационные выплаты, размер которых составляет от 30 до 50 тысяч рублей в месяц.

«Крылья Ростеха» — образовательно-профессиональный трек подготовки инженеров нового поколения для отечественной авиастроительной отрасли, реализуемый под эгидой Госкорпорации Ростех. В проекте участвуют 15 вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Самары, Рыбинска, Казани, Улан-Удэ, Перми, Иркутска, Новосибирска, Ульяновска, Комсомольска-на-Амуре, Нижнего Новгорода и Омска. Сейчас в «Крыльях Ростеха» учится почти 1000 студентов по более 14 направлениям подготовки.

«Код Ростеха» направлен на подготовку инженерных кадров в сфере ИТ, способных создавать новые технологические решения, оборудование и программно-аппаратные комплексы, а также на повышение качества подготовки кадров в области ИТ-технологий как в узкоспециализированных, так и в междисциплинарных областях (робототехника, геоинформационные технологии, языки программирования (умение соединять между собой до 40 программ), 3D-моделирование, ИТ-архитектура, ИТ-безопасность, ИТ-технологии, разработка ПО и др.). С 2024 года подготовка пилотных групп (порядка 180 человек) ведется в интересах ведущих холдингов Ростеха с участием ключевых вузов-партнеров (МИРЭА, ЮФУ, ТулГУ, РГАТУ, НГТУ, ЛЭТИ) по 6 направлениям подготовки.

Для участия в образовательно-профессиональных треках абитуриентам нужно сдать ЕГЭ по математике (профиль), русскому языку, физике или информатике, иметь средний балл аттестата не ниже 4, а уровень английского языка – не ниже A2. Также абитуриенты в онлайн-формате проходят мотивационный опрос.

Заявки на участие в программе от ОДК-Сатурн принимаются на сайтах student.rostecwings.ru, kod.rsatu.ru. Получить консультацию можно по номерам производственно-учебного центра предприятия: +7 (4855) 329-891, +7 (4855) 32 92 00, +7 (4855) 32 98 64, +7 (4855) 32 92 01, а также приемной комиссии РГАТУ имени П.А. Соловьева: +7 (4855) 222 207.