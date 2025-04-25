 

Учёные предполагают, что Великая пирамида могла быть древней электростанцией

25.04.2025, 15:10, Разное
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Группа исследователей пришла к выводу, что Великая пирамида в Гизе, возможно, служила своего рода гигантской электростанцией, способной собирать и аккумулировать энергию. Это предположение основано на экспериментах, проведённых учёными, которые обнаружили, что внутри пирамиды происходит концентрация энергии электромагнитных волн в определённых точках, включая места, где находятся гробницы фараонов. Об этом сообщает Daily Star.

Фото из открытых источников

Инженер-аэрокосмической отрасли на пенсии Кристофер Данн недавно обсудил эту теорию в интервью с Джо Роганом. По словам Данна, египетская цивилизация могла использовать химические реакции для выработки водорода, который служил источником энергии. Этот процесс, согласно гипотезе, был заложен в саму конструкцию пирамиды.

Данн подчеркнул, что каждая деталь Великой пирамиды имела своё функциональное назначение. Он отметил, что древние египтяне обладали глубокими знаниями и пониманием физики, что позволило им создать столь совершенный архитектурный объект. Данн сравнил пирамиду с современными атомными станциями, утверждая, что будущие поколения также поймут, что эти сооружения создавались с чёткой целью.

Несмотря на убедительные аргументы, остаются нерешённые вопросы. Какую именно энергию могли собирать древние египтяне? Для каких целей они использовали накопленную энергию? И самое главное — каким образом они овладели такими передовыми технологиями?

Данн посвятил около 30 лет изучению пирамид с использованием компьютерных технологий. Его исследования привели к предположению, что древним архитекторам были доступны точные измерительные приборы и даже строительная техника. Однако до сих пор археологические данные не подтверждают наличие таких инструментов.


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