Uber получила судебный иск из-за чрезмерной сложности отмены своей подписки

Федеральная торговая комиссия США подала иск против компании Uber, в котором та обвиняется в мошеннических действиях при работе с сервисом Uber One. В частности, для тех пользователей, кто разочаровался в нем, отмена подписки превратилась в полноценный квест. Алгоритм намерено сделали слишком сложным – чтобы его пройти, нужно последовательно открыть 23 экрана меню и выполнить на них 32 действия.

В самой Uber все отрицают и выражают разочарование тем, что федеральные власти намерены с ними судиться. Но новая администрация в Белом доме настроена решительно и старается выполнить обещание избавить американцев от нежелательных подписок. Бизнес стал злоупотреблять этим видом сервиса и большинство граждан США в опросах заявляют, что скучают по старым временам, когда можно было просто купить товар или оплатить услугу без дополнительных навязанных условий.

Сервис Uber One был запущен в 2021 году и привлекал клиентов именно обилием скидок и бонусов при оформлении подписки. Она стоит $10 в месяц или $96 в год и (как утверждается на официальном сайте сервиса) экономит пользователям $27 в месяц. Авторы иска раскритиковали методы подсчета экономии, но это не главное.

Uber обвинили в том, что при выставлении счета клиент теряет возможность оспорить его уже через 48 часов. При этом в приложении нет интерфейса для выполнения данной функции — нужно звонить в техподдержку и оставлять заявку, что тоже непросто сделать. Даже если удастся дозвониться, сотрудники компании могут тянуть время, пока не закончится срок текущей подписки, чтобы можно было списать средства и сразу выставить счет за следующий цикл. Есть немало жалоб от людей, которые не смогли завершить пробную подписку вовремя и с них списали деньги, как при оформлении платной услуги.Источник — Techspot