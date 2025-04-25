 

Коллайдер зафиксировал флуктуации, указывающие на возможное существование параллельных миров

25.04.2025, 14:05, Разное
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Группа физиков из Швейцарии и США заявила о необычных квантовых флуктуациях, зарегистрированных на Большом адронном коллайдере (БАК). Исследователи утверждают, что эти флуктуации могут свидетельствовать о наличии параллельных миров, что выходит за рамки стандартных физических законов. Об этом сообщает NewsFrol.

Фото из открытых источников

Эксперимент проводился на ускорителе частиц, находящемся в Европейском центре ядерных исследований (CERN) в Швейцарии. Этот коллайдер используется для изучения мельчайших составляющих материи, позволяя разгонять частицы почти до скорости света и сталкивать их друг с другом, воссоздавая экстремальные условия, подобные тем, что существовали сразу после Большого взрыва.

Используя самые современные детекторы и аналитические приборы, исследователи заметили необычные изменения в энергиях субатомных частиц, которые не укладываются в существующие физические модели. Эти отклонения указывают на возможные новые виды взаимодействия или формы материи, находящиеся вне досягаемости современных научных методов.

Если эта теория получит подтверждение, она сможет радикально изменить наше понимание устройства Вселенной. Научные революции происходят редко, однако в прошлом открытия вроде гравитационных волн тоже вызвали бурю обсуждений. Параллельные миры, если их существование будет доказано, станут очередным важным этапом в развитии науки.

Еще одним перспективным направлением становится возможное применение открытий в технологии. Если удастся лучше понять взаимодействие между разными вселенными, это может открыть двери к новым видам транспорта, позволяющим путешествовать между ними.

Тем не менее, существуют опасения касательно безопасности таких исследований. Могут ли эти параллельные миры представлять угрозу нашему миру? Или же они принесут пользу, помогая решить актуальные проблемы, например, нехватка ресурсов?

Некоторые исследователи осторожно относятся к данному открытию, предполагая, что замеченные аномалии могут иметь другое объяснение, связанное с еще неизведанными явлениями в квантовой механике.


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