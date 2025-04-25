Правительство Бразилии разрешило русским старообрядцам построить копию мавзолея Ленина

Правительство Бразилии предоставило разрешение на строительство реплики мавзолея Ленина общине русских старообрядцев, возглавляемой Пантелеймоном Сидоровым и Матрёной Игнатовой.

В решении, объявленном министерством культуры страны, отмечался вклад проекта в архитектурное разнообразие и его неиспользованный потенциал для экотуризма в регионе. По словам министра Жоао Педро Ду Насименто, мавзолей соответствует «приверженности Бразилии к сохранению уникальных культурных выражений».

– Ленин, возможно, и не традиционная фигура в бразильской истории, – призналпредставитель правительства. – Однако преданность Пантелеймона и Матрёны сохранению своего наследия неортодоксальными способами – это, безусловно, то, что мы можем поддержать. Кроме того, мы ожидаем значительного увеличения продаж кайпириньи на коммунистическуюю тематику.

Пантелеймон и Матрёна уже приступили к пошиву советской символики – в частности, будёновок, но желающие также смогут пройти экскурсию в старообрядческой одежде.

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