 

Lenovo представила клавиатуру и мышь, работающие на механической энергии

25.04.2025, 13:00, Разное
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Компания Lenovo удивила посетителей выставки CES 2024 набором из беспроводной клавиатуры и мыши, которые нужно заводить пальцами. Забудьте про традиционные кабели и беспроводные станции — теперь пользователи смогут заряжать устройства, прикладывая усилия.

Фото из открытых источников

Технология, которую Lenovo назвала «сбором механической энергии», предполагает использование физического труда владельца гаджетов. Чтобы зарядить клавиатуру, достаточно несколько раз повернуть специальный вращающийся элемент, расположенный над клавишей Esc. По заявлению компании, пяти минут такой зарядки хватит на тридцать минут работы. Дополнительно клавиатура оснащена солнечной панелью, которая позволяет ей заряжаться под воздействием яркого освещения.

Фото из открытых источников

Для зарядки мыши предусмотрен механизм, похожий на заводной ключ, спрятанный в нижней части корпуса. Впрочем, если идея напрягать пальцы кажется вам неприемлемой, Lenovo предусмотрела альтернативный вариант — оба устройства оснащены разъёмами USB Type-C, что позволяет подключить их к обычной электросети или компьютеру.

Фото из открытых источников

Пока неизвестно, когда этот необычный набор поступит в продажу и сколько он будет стоить. Сейчас представленная версия является прототипом, и разработчики продолжают дорабатывать концепцию.


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