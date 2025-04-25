Мнение: ИРИ раздаст разработчикам игр по 15 миллионов рублей

Тем временем Институт Развития Интернета (ИРИ), известный широкой общественности по запуску игры «Смута», собрался порадовать деньгами небольшие студии. Раздавать будут от 7,5 до 15 млн рублей за демоверсию наполовину готовой игры (ссылка).

Заявки принимаются только от лиц старше 18 лет, что является огромной ошибкой. В защиту ИРИ скажу, что это не ошибка института, а болезнь нашего законодательства, которое столь тщательно оберегает подростков от продуктивного труда, что проще поставить планку «18+», чем занять школьников чем-либо полезным. Если бы я организовывал подобную раздачу денег, я бы тоже установил ограничение в 18 лет — отлично сознавая, что увлекающиеся ребята и в 14 лет способны уже разработать полноценную видеоигру.

Темы будущих игр также вызывают некоторое недоумение. Чтобы получить грант, игра должна соответствовать одному из следующих критериев:

1. Защита национальных интересов и общественных ценностей

2. Герои наших дней и поводы для гордости

3. Качественные изменения жизни в России

4. Многонациональность: единство в многообразии

5. Духовно-нравственные ориентиры

6. Семейные ценности, воспитание детей и подростков

7. Образ будущего

Лично я не понимаю, зачем нужно проповедовать многонациональность (и почему нельзя проповедовать русскость). Если идея в том, чтобы снизить социальное напряжение, то действовать надо не через игры, так как проблема тут даже близко не в ксенофобии наших сограждан. Социальное напряжение — это на 20% недоработки разнообразных контролирующих органов и на 70% — пропаганда наших соседей, которые с 2022 года выделяют на розжиг межнациональной розни в Рунете огромные ресурсы. Видеоигры тут никаким боком и никому не помогут, разве что навредят.

Также я не понимаю, какой конкретно образ будущего хотят видеть организаторы. В игре должно быть будущее из Вархаммера 40’000? Или сытая благополучная Россия, отстроенная в духе капиталистической Европы из 1980-х? Может быть, ефремовские галактические казармы, СССР 3.0? Может быть, чёрные стрелы монашеских шествий, тихое напряжённое сопение пахаря и храп статного сытого коня? Или, раз уж у нас «единство в многообразии», надо сделать главную героиню негритянкой — толстой и неухоженной, но сильной и умной?

Если полагаться на свой здравый смысл, можно сильно промахнуться мимо представлений организаторов о прекрасном. Пожалуй, я бы на месте гейм-дизайнеров выбрал направление «семейные ценности», благо там всё ясно. Например, игра про многодетную семью с квестами «продырявить шпагой местного донжуана» и «отправиться в ссылку вслед за супругом».

Процедура подачи на грант относительно простая, пакет документов — не глупее, чем обычно (хотя диплом гейм-дизайнера — бумага специфическая, есть не у всех).

Со сроками, однако, что-то странное.

А. Организаторы требуют, чтобы это была совершенно новая игра, работа над которой начинается не ранее даты подачи заявки на конкурс.

Б. Организаторы требуют, чтобы в заявке им показали демоверсию или «вертикальный срез», то есть упрощённый аналог демоверсии.

В. Организаторы требуют, чтобы проект целиком был готов к октябрю 2026 года.

Я не понимаю, как эти требования совместить, так как подготовка демоверсии на 40-120 минут игры — это полгода работы, если торопиться. Приём заявок заканчивается через месяц с небольшим (ссылка). Может быть, организаторы думают, что демоверсию нормальной инди-игры можно сделать за один вечер? Очень сомневаюсь, что так.

Как вишенка на торте, права на игру забирает себе ИРИ, при этом перечисление денег за разработку идёт не сразу, а после приёма комиссией готовой игры. Я надеюсь, что ИРИ хотя бы платит аванс, так как если не платит, то вся затея выглядит странно.

Как итог — в общем и целом, это шаг в правильном направлении, и это значительно лучше, чем ничего. Условия конкурса подойдут далеко не всем, но кому-то всё же подойдут и, надо полагать, наша игровая индустрия пополнится новыми кадрами.

Вместе с тем я вижу тут типичный изъян подавляющего большинства отечественных грантов. Так как чиновникам надо отчитаться за потраченные деньги, они требуют, чтобы им что-то выдали в обмен на их грант: более конкретно, новую игру и права на неё. Тогда в отчёте можно написать: «мы потратили 15 миллионов, мы получили взамен видеоигру Конан-семьянин, которая стоит 15 миллионов». А чтобы подстраховаться, чиновники требуют успеха в 100% — не смог сделать игру, денег не получил.

В итоге чиновники получат несколько крайне посредственных игр и… красивую таблицу в отчёте. Хорошую игру таким образом можно получить разве что случайно:

— во-первых, подавляющая часть новых игр от начинающих разработчиков — это плохие игры, первый (и дешёвый) блин выходит комом;

— во-вторых, чтобы выполнить условия конкурса вообще необязательно делать игру; можно сделать продукт игросодержащий, который будет содержать «многонациональность», «духовно-нравственные ориентиры» и всё прочее требуемое, причём с жирностью в 100%.

Решить эту старую проблему можно очень просто. Для этого надо уйти от порочной идеи «мы хотим получить что-то новое за свои деньги» и начать, наконец, платить за результат. Провести, к примеру, такой же конкурс, но по играм небольших студий, которые были выпущены в 2024 году, и которые уже продаются в ВК.Плей. Выбрать оттуда самые лучшие (и политически верные) игры, после чего вручить разработчикам те же самые 15 миллионов рублей. Безо всяких условий — просто перечислить премию за создание хорошей русской игры.

Тем самым будут убиты два зайца. Во-первых, деньги попадут по адресу, а не случайным людям, как сейчас — будет попадание в хорошую игру в 100 случаев из 100, а не в 3 случаях из 100. Во-вторых, все остальные русские разработчики, которые сейчас не хотят участвовать в невыгодных для себя конкурсах, увидят: правильные ценности окупаются, государство за это вознаграждает. Минус только один — не получится красиво отчитаться за потраченные деньги. По логике государства — глубоко порочной и деструктивной логике — оказанная услуга ничего не стоит. Если разработчик уже сделал игру и выпустил её за свой счёт, — думают чиновники, — можно сэкономить государственные средства: ничего ему за работу не заплатить.

Ну и раз уж мы заговорили про видеоигры, ещё одна новость. Антон Волков, известный вам как создатель «Танков Онлайн», показывает свою строящуюся Башню сборки в Перми (ссылка). Выглядит круто, хотя мне и кажется, что многие программисты предпочитают сидеть в закрытых от солнца бункерах, как кроты в норе.