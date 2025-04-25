Загадочные следы древних технологий обнаружили ученые на Филиппинах

Новое исследование учёных из Университета Атенео-де-Манила вновь заставляет пересмотреть представления о древних технологиях. Оказалось, что ещё 40 000 лет назад жители региона строили продвинутые морские суда и занимались глубоководной рыбалкой. Результаты исследования опубликованы в Journal of Archaeological Science: Reports.

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Авторы исследования Ричард Фуэнтес и Альфред Павлик утверждают, что древнейшие народы Филиппин и соседних островов имели доступ к высокотехнологичным лодкам гораздо раньше, чем считалось ранее. Это открытие оспаривает распространённое мнение, что технологическое превосходство палеолитического периода было сосредоточено исключительно в Европе и Африке.

Археологи давно знали, что территория современной Юго-Восточной Азии не имела прямого соединения с материком, однако люди обитали там уже тысячи лет назад. Но как именно они пересекали огромные водные пространства? Этот вопрос долгое время оставался загадкой. Ведь традиционные органические материалы, использовавшиеся для строительства лодок, плохо сохраняются в условиях тропиков.

Недавние открытия пролили свет на эту тайну. Микроскопический анализ каменных инструментов, найденных на стоянках возрастом около 40 000 лет, выявил признаки обработки растений, таких как изготовление волокон для создания веревок и сеток. Эти материалы могли использоваться для постройки лодок и рыбной ловли. Кроме того, на археологических стоянках обнаружены останки глубоководных рыб, таких как тунцы и акулы, а также рыболовные приспособления вроде крючков и грузил.

Учёные считают, что наличие сложных снастей и добыча крупной рыбы свидетельствуют о высоком уровне развития мореплавания и знаний о миграционных путях рыб. Они предполагают, что древние филиппинские моряки умели строить устойчивые лодки из композитов и использовали аналогичные технологии для ловли рыбы в открытом море.

Это открытие меняет наше представление о древних миграциях. Древние филиппинские моряки были опытными мореплавателями, которые могли преодолевать большие расстояния и достигать далеких островов.

Открытия на острове Илин в Западной части Миндоро послужили основой для дальнейших исследований. Учёные совместно с коллегами из Университета Себу запустили проект FLOW («Первые суда для дальних морских путешествий»), который направлен на изучение материалов, применяемых в древности, и создание прототипов древних кораблей.