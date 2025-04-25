 

Минюст США – UNRWA не является частью ООН и не обладает иммунитетом

25.04.2025, 11:40, Новости дня
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Министерство юстиции США направило в Окружной суд Южного округа Нью-Йорка, рассматривающий иск жертв резни 7 октября против UNRWA, свою позицию касательно наличия у ответчиков судебного иммунитета.

Согласно этой позиции UNRWA не является ни основным, ни вспомогательным органом ООН, созданным на основании устава ООН, а “простого владения одной организации другой недостаточно для передачи иммунитета”.

Министерство также подчеркнуло, что правительство США продолжает настаивать на том, что любой иммунитет официальных структур не защищает лиц, причастных к резне 7 октября.

Напомним, что летом 2024 года семьи израильских граждан, погибших и пострадавших в результате “черной субботы”, подали в окружной суд Нью-Йорка (по месту регистрации ООН) иск с требованием выплаты огромных компенсаций. Ответчиком по иску выступает Агентство ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA), которое истцы обвиняют в пособничестве ХАМАСу в нападении на Израиль 7 октября.

Исковое заявление включает более 150 страниц подобных фактических утверждений, доказывающих, как должностные лица UNRWA, включая высших руководителей агентства, базирующихся в Нью-Йорке, содействовали ХАМАСу в актах геноцида против гражданского населения Израиля.

Истцы, более 100 семей погибших и пострадавших в ходе “черной субботы”, не являются гражданами США. Они указывают, что действия UNRWA сыграли решающую роль в том, чтобы ХАМАС смог совершить злодеяния “черной субботы”.

В частности, в иске сказано, что чиновники UNRWA в Нью-Йорке в течение десяти лет передали более миллиарда долларов наличными в сектор Газы. Вместо оказания помощи нуждающимся, ХАМАС перенаправил эти средства на закупку оружия и создание террористической инфраструктуры.

По утверждению истцов, UNRWA сознательно оказывала материальную поддержку ХАМАСу, в том числе предоставляя доступ к различным объектам UNRWA в секторе Газы и давая возможность использовать их в военных целях, в то время как школы UNRWA использовались для выращивания детей в атмосфере культуры террора и насилия.

При этом в иске указано, что данный судебный иск не направлен на решение политических разногласий вокруг палестино-израильского конфликта или деятельности UNRWA в других регионах. Истцы лишь требуют денежной компенсации за прямую ответственность UNRWA в помощи ХАМАСу и подстрекательстве к террору против израильтян, в целом, и в контексте 7 октября, в частности.

Ожидается, что по мере судебного разбирательства этот иск привлечет международное внимание из-за его возможных последствий для операций по оказанию гуманитарной помощи в зонах конфликтов и юридической ответственности международных агентств.


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