 

Собака отучила ругаться матом жителя Магнитогорска

25.04.2025, 11:33, Разное
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В Магнитогорске на металлургическом комбинате был обнаружен первый в России фрезеровщик, не использующий в производственном процессе обсценную лексику.

Журналисты «Уральского вестника» пообщались с героем и узнали, что Василий Сухотин ранее не отличался от коллег и мастерски владел нецензурной бранью, но однажды его будто подменили.

Было известно, что полный отказ от мата произошёл после лечения в городской больнице. Металлурги предположили, что именно в медицинском учреждении «могли отрицательно повлиять на Василия», но версия выглядела несостоятельно, поскольку персонал там сам использует ненормативную лексику.

Фрезеровщик признался, что попал в больницу, когда пришёл домой в нетрезвом состоянии после ссоры с начальником. Он нагрубил жене и часто использовал в речи русский мат, что не понравилось его лабрадору Афанасию. Пёс сильно искусал мужчину и довёл его до госпитализации. Собака и раньше наказывала хозяина за ругань, но последствия были менее серьёзными.

– Она не только меня кусала за мат, но и мужиков, когда мы с ними были на рыбалке, поэтому больше я её никуда не беру, – рассказал Василий.

Мужчина также вспомнил, что щенка лабрадора он приобрёл у доктора филологических наук, доцента университета Галины Ендовищевой.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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