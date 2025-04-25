В мире наблюдается резкий спад рождаемости

До недавних пор рост численности населения на Земле казался неуклонным процессом, но за последние годы эта тенденция неожиданно изменилась. Сегодня многие страны уже достигли своего демографического максимума, и теперь прогнозируется, что количество жителей планеты будет уменьшаться вплоть до конца XXI века. Об этом сообщает IFLScience.

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На протяжении десятилетий население Земли увеличивалось стремительными темпами, и к 2024 году оно должно достигнуть отметки в восемь миллиардов человек. Но новые прогнозы ООН показывают, что дальнейший прирост замедлился: в следующие шестьдесят лет человечество вырастет лишь на два миллиарда.

Согласно данным экспертов, в 2080-е годы население планеты стабилизируется на уровне 10,3 миллиарда человек, после чего к концу столетия даже немного снизится — до 10,2 миллиарда. Ученые оценивают вероятность того, что численность населения достигнет своего пика еще до 2100 года, как весьма высокую — порядка 80%. Всего десятилетие назад такой сценарий считался маловероятным: тогда считалось, что к концу века нас будет более 12 миллиардов.

Что же стало причиной столь радикального пересмотра прогнозов? Одним из ключевых факторов является резкое падение уровня рождаемости. Для поддержания стабильной численности населения каждая жительница должна рожать в среднем 2,1 ребенка. Однако сегодня этот показатель ниже данного уровня более чем в половине стран мира.

Специалисты связывают такие изменения с глобальным феноменом, называемым «демографическим переходом». Этот процесс характерен для стран, переживающих индустриализацию и урбанизацию. Женщины получают доступ к образованию и карьере, что позволяет им откладывать рождение детей на более поздний срок. Параллельно снижается детская смертность, уменьшается потребность в большом количестве рабочих рук на фермах, и все эти факторы приводят к уменьшению количества рождающихся детей.

Эти изменения оказывают глубокое влияние на структуру населения. Сегодня мы наблюдаем значительное увеличение доли пожилых людей среди общей массы населения. Согласно прогнозам, к 2070 году тех, кому за 65, станет больше, чем молодежи младше 18 лет.