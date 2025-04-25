 

Генпрокуратура Украины – жертвами агрессии РФ стали 622 ребенка

25.04.2025, 10:35, Новости дня
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Офис генпрокурора Украины сообщает, что (по состоянию на 25 апреля 2025 года, 1157-й день войны) жертвами военной агрессии РФ на территории Украины стали, по меньшей мере, 622 детей, 1924 несовершеннолетних получили ранения.

“Больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой – 640, Харьковской – 490, Днепропетровской – 235, Херсонской – 208, Запорожской – 177, Киевской – 136, Сумской – 134, Николаевской – 118”, – сказано в сообщении генпрокуратуры Украины.

24 апреля в результате обстрела Киева погиб 17-летний парень, еще 10 детей пострадали: пять мальчиков 3, 5, 10, 12 и 17 лет и пять девочек 14, 15 и 17 лет.

24 апреля в результате обстрелов села Безлюдовка Харьковского района Харьковской области была ранена 14-летняя девочка.

23 апреля в результате обстрелов города Константиновка Донецкой области погибла 12-летняя девочка.

23 апреля в результате обстрелов города Краматорск Донецкой области была ранена 16-летняя девочка.

23 апреля в результате атаки беспилотников в городе Никополь Днепропетровской области были ранены две девочки в возрасте 1 и 3 года.

22 апреля в результате обстрелов города Запорожье пострадали семь детей: пять мальчиков в возрасте 3, 4, 13, 16 лет и две девочки в возрасте 14 и 17 лет.

22 апреля в результате обстрелов города Херсон была ранена 6-летняя девочка.

22 апреля в результате обстрелов города Харьков был ранен 17-летний парень.


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