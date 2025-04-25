Археологи восстановили «потерянный золотой город» Древнего Египта возрастом 3000 лет

Недавно в Египте археологи завершили восстановление древнего комплекса, известного как «затерянный золотой город», возрастом около 3000 лет. Находка, сделанная в 2021 году, стала результатом работы египтологов, исследовавших этот исторически важный район. Об этом сообщает LADBible.

Фото из открытых источников / Фото: Министерство туризма и древностей

Комплекс, который датируется приблизительно 1000 годом до нашей эры, представляет собой старое горнодобывающее предприятие. Работы по его восстановлению проводились под эгидой Министерства туризма и древностей Египта, а также Высшего совета по древностям. Проект, получивший название «Возрождение древнего золотого города», расположен в районе Джебель-Сукари, к юго-западу от Марса-Алама, на восточном побережье страны.

Как сообщило Министерство туризма и древностей, в рамках проекта были проведены масштабные археологические раскопки, а также работы по документированию и реставрации архитектурных элементов, найденных на месте. Эти элементы были перемещены в безопасное место, расположенное в трех километрах к северу от исходного места, чтобы защитить их от современного горного производства.

Министр туризма и древностей Шериф Фати отметил, что эти открытия подчеркивают стремление министерства сохранить богатое наследие Египта, одновременно поддерживая национальное развитие и экономические инициативы.

Генеральный секретарь Высшего совета по древностям, доктор Мохамед Исмаил Халед, сообщил, что раскопки выявили остатки золотодобывающего комплекса, включая полностью оборудованные предприятия по извлечению золота из кварцевых жил. На территории были найдены станции для измельчения и дробления, бассейны для фильтрации и осаждения, а также древние глиняные печи, использовавшиеся для плавки золота.

Археологи также обнаружили жилой район золотодобытчиков, в котором находились дома, мастерские, храмы и административные здания, относящиеся к периоду Птолемеев. Исследования также выявили архитектурные памятники римского и исламского периодов, что дополнительно подчеркивает историческое значение этого места.

В ходе раскопок были найдены 628 обломков керамики и камня с надписями на иероглифическом, демотическом и греческом языках, а также коллекция бронзовых монет Птолемеев. Среди других находок — терракотовые фигурки людей и животных, относящиеся к греко-римскому периоду, а также разнообразные бусины из полудрагоценных камней и декоративные изделия из ракушек.

Доктор Халед подчеркнул важность этих находок для понимания методов добычи золота в древнем Египте. Эти открытия также предоставляют ценную информацию о социальной, религиозной и экономической жизни золотодобытчиков на протяжении истории.

Для привлечения посетителей на месте раскопок был создан новый центр, где представлены большие экраны с процессом раскопок и находками, а также экспонаты артефактов, включая статуи, керамику и инструменты для добычи полезных ископаемых.