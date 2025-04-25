 

Белоруссия наладит параллельный импорт YouTube в Россию

25.04.2025, 9:33, Разное
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В связи с деградацией российских серверов Google (GGC), Белоруссия объявила о запуске параллельного импорта трафика YouTube в Россию в мае 2025 года.

Белорусские серверы, остающиеся работоспособными и регулярно обновляемыми, будут обеспечивать стабильный доступ к платформе, что позволит избежать любых технических проблем.

Как сообщил министр цифрового развития Белоруссии Александр Романов, решение было принято в рамках укрепления братских связей между двумя странами.

По данным Минцифры РФ, деградация серверов привела к частым сбоям и недоступности ряда онлайн-сервисов, включая YouTube. Введение параллельного импорта трафика через белорусские серверы позволит решить эту проблему и обеспечить стабильное функционирование платформы.

– Это соглашение позволит нашим гражданам продолжать пользоваться любимыми сервисами без каких-либо ограничений, — заявил министр цифрового развития России Максут Шадаев.

В рамках этого соглашения Белоруссия также получит дополнительные гарантии защиты своих границ от посягательств недружественных государств.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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