 

Китайские учёные создали уникальный гиперзвуковой двигатель

25.04.2025, 8:40, Разное
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Китайские исследователи совершили прорыв в сфере гиперзвуковых технологий, успешно испытав первый в мире двигатель наклонной детонации (ODE). Испытания проводились на авиационном керосине, сообщает scmp.com.

Фото из открытых источников

Серия экспериментальных тестов была проведена в Пекине, в ударном туннеле JF-12, где создаются условия полета на высотах свыше 40 километров при скоростях, близких к звуковой. Исследователи из Китайской академии наук смогли добиться устойчивого процесса горения, используя стандартный коммерческий керосин RP-3.

По данным, опубликованным в журнале «Эксперименты в области гидромеханики», скорость сгорания топлива в новом двигателе превышает показатели традиционных прямоточных воздушно-реактивных двигателей в 1000 раз. При этом новый двигатель работает в диапазоне скоростей от 6 до 16 Махов, тогда как традиционные двигатели начинают испытывать трудности уже после достижения скорости в 6 Махов.

Особенность двигателя ODE заключается в использовании ударных волн для ускорения процесса горения. Инженеры установили выпуклую деталь размером 5 миллиметров внутри камеры сгорания, благодаря чему удавалось вызвать сверхбыстрые взрывы. Эти взрывные процессы происходят настолько быстро, что горение завершается буквально за микросекунды.

Руководитель исследования Хан Син из Института механики Китайской академии наук объяснил, что сжатие топливно-воздушной смеси ударной волной создает мощнейший фронт взрыва, поддерживающий процесс горения. В результате испытаний на скорости 9 Махов было зафиксировано давление в зоне детонации, превышающее атмосферное в 20 раз, что свидетельствует о способности нового двигателя развивать значительную тягу даже на экстремально высоких скоростях.

Этот прорыв может кардинально изменить будущее гиперзвуковых полётов, открывая дорогу к новым технологиям и ускоряя развитие космической индустрии.


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