Космический аппарат «Люси» готовится к встрече с астероидом Дональд Йохансон

Космический аппарат НАСА «Люси», занимающийся изучением астероидов, накануне сделал снимок своей следующей цели — астероида Дональд Йохансон. 20 апреля аппарат пролетит на расстоянии 960 километров от этого небольшого объекта и в течение двух месяцев будет вести за ним наблюдения.

Фото из открытых источников / Фото: NASA / SWRI / GSFC

Имя астероида связано с известным американским палеоантропологом Дональдом Йохансоном, который в 1974 году обнаружил знаменитый скелет австралопитека в Эфиопии. Этот находка, названная «Люси», оказала значительное влияние на понимание эволюции человека, продемонстрировав, что прямохождение развилось раньше увеличения размера мозга.

Миссия «Люси» названа в честь этой находки, поскольку она также направлена на поиск подсказок о нашем происхождении. «Люси» будет исследовать астероиды, которые представляют собой окаменелости, образовавшиеся в процессе формирования планет.

В рамках своей 12-летней миссии аппарат посетит восемь астероидов, два из которых находятся в главном поясе, а шесть — троянцы Юпитера. Астероид Дональд Йохансон представляет собой углеродистый объект диаметром около 4 километров, и он станет первой остановкой «Люси». Этот пролёт не является основной научной целью миссии, но даст команде возможность протестировать навигационную систему и инструменты космического аппарата.

Пролёт мимо Дональда Йохансона будет служить подготовкой перед более сложными задачами, связанными с исследованием троянских астероидов Юпитера. Эти объекты представляют собой остатки, которые не смогли сформироваться в полноценные планеты во время образования Солнечной системы и являются важными свидетельствами её истории.

Фото из открытых источников

На данный момент Дональд Йохансон находится на расстоянии 70 миллионов километров от Земли. В течение следующих нескольких недель он будет виден только как небольшая точка света. Лишь в день сближения камеры «Люси» смогут запечатлеть детали на поверхности астероида. На текущих изображениях, сделанных с помощью высокоразрешающего инструмента L’LORRI, астероид выделяется на фоне тусклых звёзд созвездия Секстант.

«Люси» движется по уникальной траектории, напоминающей длинную восьмёрку. На начальном этапе своей миссии аппарат уже продемонстрировал впечатляющие результаты. В ноябре 2023 года он пролетел мимо астероида 152830 Динкинеш, где был обнаружен небольшой спутник, который оказался контактной двойной системой.