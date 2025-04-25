Сверхновая, взорвавшаяся 6 миллионов лет назад, могла повлиять на эволюцию на Земле: новое исследование

Недавнее исследование обнаружило интригующую связь между взрывом древней звезды и увеличением разнообразия вирусов в озере Танганьика, одном из крупнейших пресноводных озёр мира. Это открытие может изменить наше представление о влиянии космических событий на эволюцию жизни на Земле. Об этом сообщает LiveScience.

Фото из открытых источников

Около 2,5 миллионов лет назад в озере Танганьика, расположенном в Восточно-Африканской рифтовой долине, произошло резкое увеличение разнообразия вирусов, поражающих рыб. Однако причины этого феномена оставались неясными до недавнего времени.

Исследование, опубликованное 17 января в журнале The Astrophysical Journal Letters, указывает на возможную связь между всплеском вирусов и воздействием космических лучей от взорвавшейся звезды. Ведущий автор работы, астрофизик Кейтлин Ноджири из Калифорнийского университета в Санта-Крусе, отметила, что радиация может оказывать влияние на ДНК, что, в свою очередь, может ускорять эволюционные изменения.

Озеро Танганьика, площадь которого составляет около 32 500 квадратных километров, делят четыре страны: Бурунди, Демократическую Республику Конго, Танзанию и Замбию. Оно знаменито своим биологическим разнообразием, в котором обитает более 2000 видов рыб, многие из которых встречаются только здесь.

Авторы исследования предполагают, что космическое излучение могло стать одним из факторов, способствующих увеличению разнообразия вирусов. Известно, что космические лучи могут повреждать клетки, и это может приводить к мутациям. Однако роль этих лучей в эволюции жизни на Земле остается недостаточно изученной.

Исследователи проанализировали образцы керна со дна озера и обнаружили изотоп железа-60, образующийся в результате звездных взрывов. Датирование показало, что этот изотоп имеет два возраста: 6,5 и 2,5 миллиона лет. Моделирование движения Солнца по Млечному Пути позволило предположить, что 6,5 миллионов лет назад наша Солнечная система могла пройти через область с низкой плотностью, заполненную обломками взорвавшихся звезд.

Дальнейшие исследования выявили, что более поздний всплеск, вероятно, был вызван сверхновой звездой или группой молодых звезд в созвездии Скорпион-Центавр. Моделирование показало, что взрыв мог привести к выпадению космических лучей на Землю в течение 100 000 лет, что создает временную параллель с увеличением разнообразия вирусов.

Хотя исследователи подчеркивают, что связь между этими событиями неоднозначна, их работа поднимает вопрос о том, как мощные космические события могли повлиять на жизнь на нашей планете.