 

На Луне создадут первую 4G-сеть

25.04.2025, 3:20, Разное
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Компания Nokia совместно с NASA планирует развернуть первую в истории человечества сотовую сеть 4G на поверхности Луны. Эта инициатива станет важным элементом поддержки будущих миссий NASA на нашем естественном спутнике и позволит улучшить связь с астронавтами. Об этом пишет The Economic Times.

Фото из открытых источников

Проект реализуется в рамках программы NASA Artemis, главной целью которой является возвращение людей на Луну уже к 2027 году и создание постоянного присутствия на её поверхности к 2030-м годам.

Разработанная Nokia система включает всё необходимое оборудование для функционирования сотовой связи, за исключением антенн и источников питания. Технологии адаптированы для работы в условиях экстремальных температур, высокого уровня радиации и вибраций, характерных для космических полётов и посадки на поверхность Луны. Питание системы планируется обеспечивать за счёт солнечных батарей, а антенна будет установлена на специально разработанное лунное шасси.

Первоначально тестирование новой сети пройдёт в ходе миссии Intuitive Machines-2 (IM-2), где произойдет передача данных между посадочным модулем и парой луноходов. Несмотря на жёсткие условия лунной среды, ожидается, что сеть сможет функционировать лишь несколько дней. Однако Nokia намерена расширять покрытие в будущем, чтобы обеспечить связь в районах проживания астронавтов и на участках проведения научных исследований.

Тем не менее, некоторые учёные выражают опасения, что радиочастоты сети могут создать помехи для астрономических наблюдений. Для миссии IM-2 использование сетей было одобрено, однако для долгосрочной эксплуатации может понадобиться пересмотр частоты вещания.


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