ИИ прикинулся девушкой и обманом выманил у мужчины 27 000 долларов

Популярность онлайн-знакомств растет, и вместе с этим появляются новые риски. Недавно жертвой мошенников стал мужчина, который узнал, что его виртуальная подруга оказалась ботом, созданным с использованием искусственного интеллекта. Обман стоил ему около 27 тысяч долларов. Об этом сообщает UniladTech.

Фото из открытых источников

Технологии знакомств на основе искусственного интеллекта развиваются стремительно. Популярные персонажи разрабатывают приложения для знакомств, основанные на ИИ, а гуманоидные роботы с ИИ становятся частью антиутопической реальности. Хотя большинство взаимодействий через ИИ относительно безобидны, в последнее время все больше сообщений о том, что мошенники начали использовать эти технологии для вымогательства денег у доверчивых пользователей.

Существуют методы, позволяющие определить, что собеседник — искусственный интеллект, однако современные технологии усложняют эту задачу даже для тех, кто хорошо разбирается в технике. Особенно сложно распознать обман, когда человек находится под влиянием чувств.

Одним из наиболее известных примеров стала история женщины, потерявшей 850 тысяч долларов, поверив, что общается с Брэдом Питтом, хотя он был создан ИИ. Подобные случаи происходят не только в США. Недавно аналогичная ситуация произошла в Китае.

Китаец по прозвищу мистер Лю столкнулся с тем, что его удаленная возлюбленная, которую он знал как мисс Цзяо, оказалась продуктом работы команды мошенников. Все фото и видео, которыми она делилась, были подделаны с помощью генеративного ИИ. Мошенница умело разыграла ситуацию, просила деньги якобы на лечение и открытие бизнеса. В итоге мистер Лю лишился суммы, эквивалентной 27 тысячам долларов.

Полиция подтвердила, что Лю ни разу не видел свою виртуальную подругу лично, и фотографии, которые он получил, оказались фальшивыми. Это подчеркивает важность критического подхода к онлайн-знакомствам.

Так называемый «кошачий фишинг» — давно известная практика, когда один человек выдает себя за другого в интернете, часто в романтическом контексте. Но с развитием ИИ этот вид мошенничества становится все более сложным и труднораспознаваемым.

Эксперты предупреждают о риске поддельных отношений и призывают пользователей быть бдительными при онлайн-знакомствах.