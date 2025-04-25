Мнение «аналитика»: Об адском троллинге Пескова… Зачётно?

Да уж, кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков — спикер опытный и калач тёртый. Но и он не сдержался. Проговорился.

И, наверное, не просто так.

Хотя, быть может, опять «пургу несёт»?

Конфликт с Украиной закончился бы «мгновенно», если бы Киев вывел свои войска из четырёх регионов, статус которых закреплён в российской Конституции. Об этом заявил Le Point пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналиста, завершился ли конфликт мгновенно, если бы Киев согласился вывести свои войска с этих территорий.

«Если #Украина выведет свои войска из этих четырёх регионов, то да. Все четыре региона закреплены в нашей Конституции как неотъемлемая часть России», — подтвердил рупор Кремля.

Но это же прямая калька с прежних заявлений западных чиновников, что «украинский #кризис» моментально прекратился бы, согласись российский президент Владимир Путин вывести войска «обратно». За пределы т.н. «международно признанных границ». Три года Запад повторял эту мантру, отказываясь от любых переговоров с РФ и поставляя оружие в зону конфликта. Подливая бензина в костёр.

Теперь западные лидеры один за другим говорят, что без территориальных уступок Киева России конфликт не закончится.

А Песков, получается, их просто троллит?

Злопамятный он, да?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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