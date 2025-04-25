Исследование выявило связь между верой в паранормальное и уровнем стресса

Новое исследование заставляет задуматься о влиянии веры в паранормальные явления на человеческое сознание и предлагает новый взгляд на их возможные последствия для здоровья.

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Британские исследователи провели исследование, которое показало интересную закономерность: люди, верящие в паранормальные явления, могут быть более подвержены стрессу. Результаты исследования, опубликованного учеными из Манчестерского университета Метрополитен и Ливерпульского университета Джона Мурса, проливают свет на влияние различных типов паранормальных убеждений на психическое здоровье. Об этом пишет News Medical.

Анализируя данные более 3000 респондентов старше 18 лет, исследователи рассмотрели два типа паранормальных верований: традиционные паранормальные верования (TPB), касающиеся веры в духов и внешние сверхъестественные силы, и философию нового века (NAP), включающую идеи самоконтроля и самосовершенствования, такие как медитация и положительная энергия.

Выяснилось, что приверженцы TPB склонны к повышенному уровню стресса, поскольку они воспринимают внешний мир как нечто неподконтрольное им. Напротив, сторонники NAP, фокусирующиеся на личных усилиях и внутреннем развитии, не демонстрируют такой связи со стрессом.

«Наши результаты показывают, что TPB может указывать на пониженный контроль над внешними обстоятельствами, что делает людей более подверженными стрессу. В отличие от этого, акцент NAP на индивидуальном развитии не оказывает значимого влияния на эту динамику», — пояснил ведущий исследователь проекта Нил Дагналл.

Ученые подчеркнули, что вера в паранормальное не обязательно ведет к психологическому расстройству. Скорее, взаимосвязь между этими аспектами гораздо сложнее и зависит от контекста. В некоторых ситуациях ослабленный контроль может усиливать веру в паранормальное, а сама эта вера способна играть адаптационную роль, помогая справляться с жизненными трудностями.