Банановая плантация возникла на месте прорыва водопровода в центре Гаваны

Все началось с обычной аварии на трубопроводе в районе Эль-Серро в Гаване, а закончилось настоящей сельскохозяйственной диковинкой. После прорыва трубы несколько лет назад местные власти не спешили заделать образовавшуюся яму, и благодаря этому на улице появилась небольшая банановая плантация.

Фото из открытых источников

Как пишут СМИ, на Кубе около 70% дорог находятся в плачевном состоянии, многие улицы едва пригодны для эксплуатации. Один из ярких примеров — улица в районе Эль-Серро, где прямо посреди дороги вырос настоящий огород.

Фото из открытых источников

Три года назад здесь прорвало водопроводную трубу, и хотя водоснабжение удалось восстановить, асфальтовое покрытие так и осталось поврежденным. В результате в огромной выбоине начали расти растения, среди которых оказалось и банановое дерево. Со временем оно превратилось в целую плантацию, за которой теперь заботливо ухаживают местные жители.

«Они починили трубы, но улицу так и не заасфальтировали, — рассказывает житель района агентству Reuters. — Мы надеемся, что однажды они придут и приведут дорогу в порядок, но пока бананы растут, и мы рады пользоваться этим даром природы. Еда сейчас стоит дорого, а бесплатные фрукты — настоящее спасение».

Каким образом семена попали в эту яму, остается загадкой, но жители Хосе Антонио Флейтес и Кармен Роза Гусман гордятся своей маленькой плантацией. Они регулярно поливают деревья, наслаждаются свежими фруктами и благодарят судьбу за неожиданный подарок.

Проезжающие мимо автомобили и мотоциклисты уже привыкли к необычному виду банановых деревьев, растущих прямо на дороге. Для местных жителей эта плантация стала своеобразной достопримечательностью.