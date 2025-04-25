 

Рупор кремлевской пропаганды: Атака на Крым. 24.04.2025

25.04.2025, 0:00, Разное
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Атака на Крым. 24.04.2025

🔻Прошедшей ночью украинская сторона вновь атаковала Крымский полуостров беспилотниками. В последние недели ВСУ атаковали ежедневно тремя-четырьмя БЛА по северо-западной части полуострова.

▪️Но этой ночью было задействовано 60 дронов. 58 беспилотников уничтожено силами авиации Черноморского флота, 31 и 52 дивизий ПВО и маневренными огневыми группами в районе Евпатории и Армянска.

▪️Фактического урона военным объектам нет. Один из БЛА попал по ложной позиции в окрестностях Евпатории, а еще один врезался без детонации в 10-этажное здание в Комсомольском. Пострадавших в результате налета нет.

▪️Пуск был осуществлен из района Затоки в Одесской области по двум маршрутам – в направлении Евпатории и в сторону Красноперекопска – этот район вот уже почти полгода является основной целью украинских атак.

🖍Подобный акцент украинских формирований именно на этой части полуострова вызывает определенные подозрения. Если вспомнить предыдущие удары, в том числе посредством безэкипажных катеров с FPV-дронами, то ВСУ конкретно бьют по ПВО.

🚩Раз за разом под прицел БЛА попадают радиолокационные станции, пусковые установки и другие позиции на побережье от озера Донузлав до Армянска. А задача проста – ослабить оборону на этом участке.

❗️Если вспомнить, как много у украинских формирований накопилось плавсредств в Черном море, а также прибытие спецподразделений ГУР (https://t.me/inners_of_the_politics/419) в Одесскую область, появляется логичный вопрос: к чему все это делается? И ответ, как нам кажется, лежит на поверхности.

Карта в высоком разрешении (https://rybar.ru/piwigo/upload/2025/04/24/20250424133740-6cebb9e7.jpg)

⭐️@rybar – цинк

Я бы ожидал, что противник в ближайшей перспективе вероятно снова попробует возобновить выскдки на вышки "Черноморнефтегаза" у западного побережья Крыма + не исключен десант на Тендровскую косу.
Прямая высадка на Крым в один конец выглядит пока маловероятным сценарием, если только не стоит задачи пожертвовать десантом ради кратковременного пиара.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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