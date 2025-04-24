 

Две бутылки пива в день состарят ваш мозг на 10 лет, выяснили ученые

24.04.2025, 23:00, Разное
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В 2022 году исследование, проведённое учеными из Пенсильванского университета, проанализировало более 36 000 высококачественных МРТ-снимков головного мозга, хранящихся в Британском биобанке. Результаты показали, что ежедневное употребление бутылок пива или двух бокалов вина — может привести к структурным изменениям в мозге, сопоставимым с десятью годами старения. Об этом сообщает NewAtlas, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Nature Communications в 2022 году.

Фото из открытых источников

Научные данные о влиянии алкоголя на здоровье мозга часто противоречивы. Некоторые исследования утверждают, что алкоголь может способствовать развитию рака, но в то же время указывают на его потенциальные преимущества, такие как снижение воспалительных процессов и защитное действие антиоксидантов, содержащихся в красном вине.

В рамках нового исследования команда из Пенсильванского университета проанализировала данные 36 678 участников, большинство из которых были людьми среднего возраста европейского происхождения, проживающими в Великобритании. Исследование стало продолжением предыдущих работ, посвящённых хроническим алкоголикам, и позволило ученым более точно оценить влияние алкоголя на мозг.

Ранее проведенные исследования уже указывали на то, что длительное злоупотребление алкоголем приводит к структурным изменениям в мозге и снижению его объёма, особенно в лобной доле, гиппокампе и мозжечке. Однако, по мнению авторов нового исследования, многие из этих работ были ограничены по размеру выборки или не имели строгого контроля.

Исследование 2022 года позволило получить более обширные данные и выявить, что даже умеренное потребление алкоголя связано с уменьшением объёма мозга и серого вещества. Например, употребление пол-литра пива или стандартного бокала вина может привести к потерям, сопоставимым с полугодом старения.

Наиболее значительное влияние наблюдается у тех, кто употребляет четыре или более единиц алкоголя в день. У таких людей потеря объёма мозга сопоставима с десятью годами старения по сравнению с теми, кто не употребляет алкоголь.

Исследователи отметили, что последствия употребления алкоголя не являются линейными: каждый дополнительный напиток может оказывать всё более значительное влияние на здоровье мозга. Ученые обращают внимание на важность ограничения потребления алкоголя.


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