Мнение «аналитика»: О начале ядерной войны… Уже скоро?

А между тем назревает прямой военный конфликт между двумя ядерными державами. Во всяком случае, слова насчёт «…будет расценено как акт войны» уже прозвучали. И, возможно, это не пустые угрозы, хотя нечто подобное периодически возникало и раньше. Но тогда удавалось страсти как-то гасить.

Теперь же, когда «мировой полицейский» сам стал возмутителем спокойствия, а единство Запада подорвано, всё может произойти.

Ситуация между Индией и Пакистаном резко обострилась после вчерашнего теракта в Джамму и Кашмире. Считается, что нападение совершили боевики запрещённой в Индии группировки «Фронт сопротивления», открыв огонь по группе туристов. По различным данным, в результате атаки погибли от 26 до 28 человек.

Индийские власти заявили, что нашли доказательства причастности пакистанских спецслужб к организации теракта. Национальная разведка сообщила о наличии скоординированного заговора с целью заброски в Индию хорошо подготовленных террористов. Также были установлены личности пятерых нападавших. Трое из них оказались гражданами Пакистана, двое — местными жителями из Джамму и Кашмира. После этого Индия приостановила выдачу виз пакистанцам и аннулирует с 27 апреля выданные ранее. Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал, что страна будет неустанно преследовать не только самих террористов, но и всех, кто стоит за ними.

Пакистан отверг обвинения и в ответ на действия Индии и закрыл воздушное пространство страны для всех индийских самолётов. Он также объявил персонами нон грата индийских советников по вопросам обороны, флота и авиации. Кроме того, Совет национальной безопасности Пакистана приостановил всю торговлю с Индией и выступил с жёстким заявлением, в котором предупредил, что если Индия предпримет попытку перекрыть поток воды в Пакистан, нарушив положения Договора о водах Инда, это будет расценено как акт войны.

К слову, уже давно просчитано, что если индусы с пакистанцами закусятся с применением ЯО, число жертв может составить от 100> млн300 млн</b> чел.

А кто их сейчас будет останавливать?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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