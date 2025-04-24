 

Мнение «аналитика»: О начале ядерной войны… Уже скоро?

24.04.2025, 21:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

А между тем назревает прямой военный конфликт между двумя ядерными державами. Во всяком случае, слова насчёт «…будет расценено как акт войны» уже прозвучали. И, возможно, это не пустые угрозы, хотя нечто подобное периодически возникало и раньше. Но тогда удавалось страсти как-то гасить.

Теперь же, когда «мировой полицейский» сам стал возмутителем спокойствия, а единство Запада подорвано, всё может произойти.

Ситуация между Индией и Пакистаном резко обострилась после вчерашнего теракта в Джамму и Кашмире. Считается, что нападение совершили боевики запрещённой в Индии группировки «Фронт сопротивления», открыв огонь по группе туристов. По различным данным, в результате атаки погибли от 26 до 28 человек.

Индийские власти заявили, что нашли доказательства причастности пакистанских спецслужб к организации теракта. Национальная разведка сообщила о наличии скоординированного заговора с целью заброски в Индию хорошо подготовленных террористов. Также были установлены личности пятерых нападавших. Трое из них оказались гражданами Пакистана, двое — местными жителями из Джамму и Кашмира. После этого Индия приостановила выдачу виз пакистанцам и аннулирует с 27 апреля выданные ранее. Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал, что страна будет неустанно преследовать не только самих террористов, но и всех, кто стоит за ними.

Пакистан отверг обвинения и в ответ на действия Индии и закрыл воздушное пространство страны для всех индийских самолётов. Он также объявил персонами нон грата индийских советников по вопросам обороны, флота и авиации. Кроме того, Совет национальной безопасности Пакистана приостановил всю торговлю с Индией и выступил с жёстким заявлением, в котором предупредил, что если Индия предпримет попытку перекрыть поток воды в Пакистан, нарушив положения Договора о водах Инда, это будет расценено как акт войны.

К слову, уже давно просчитано, что если индусы с пакистанцами закусятся с применением ЯО, число жертв может составить от 100> млн300 млн</b> чел.

А кто их сейчас будет останавливать?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.04 / Вымершие «лесные» слоны оказались не такими уж лесными и выжили бы в современной Европе

25.04 / Мужчина вернулся с того света после остановки сердца и рассказал об увиденном

25.04 / Ученые представили климатическую модель, предсказывающую будущее Земли

25.04 / Космический аппарат «Люси» готовится к встрече с астероидом Дональд Йохансон

25.04 / Сверхновая, взорвавшаяся 6 миллионов лет назад, могла повлиять на эволюцию на Земле: новое исследование

25.04 / На Луне создадут первую 4G-сеть

25.04 / ИИ прикинулся девушкой и обманом выманил у мужчины 27 000 долларов

25.04 / Мнение «аналитика»: Об адском троллинге Пескова… Зачётно?

25.04 / Исследование выявило связь между верой в паранормальное и уровнем стресса

25.04 / Банановая плантация возникла на месте прорыва водопровода в центре Гаваны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика