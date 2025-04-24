 

15 миллионов лет назад уровень моря упал на десятки метров, показало исследование

24.04.2025, 20:50, Разное
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Учёные продолжают исследовать загадочные изменения уровня мирового океана, происходившие миллионы лет назад. Новое исследование показывает, что примерно 15 миллионов лет назад производство океанической коры значительно снизилось, что, вероятно, стало причиной падения уровня моря на 26–32 метра. Об этом сообщает LiveScience.

Фото из открытых источников

Современный мир сталкивается с противоположной проблемой — быстрым повышением уровня моря, вызванным климатическими изменениями. Ледники тают, вода нагревается и расширяется, угрожая прибрежным зонам. Но даже задолго до вмешательства человека геологические процессы играли ключевую роль в изменении облика планеты.

Исследовательская группа под руководством Далтона обратила внимание на древнюю эпоху, когда образование океанической коры резко сократилось на 35%. Этот процесс известен как замедление спрединга морского дна — явление, которое в конечном итоге приводило к углублению океанских впадин. Ученые разработали модели, учитывающие площадь, возраст и скорость разрушения океанической коры, и пришли к выводу, что эти изменения могли вызвать значительное понижение уровня моря.

Но это еще не всё. В тот же период, как оказалось, поступление тепла от мантии Земли в океаны уменьшилось на 8%, а гидротермальная активность вдоль океанических хребтов сократилась на 35%. Эти изменения, скорее всего, привели к серьезным перестройкам химического состава морских вод.

Авторы работы предполагают, что снижение вулканической активности, связанное с уменьшением формирования земной коры, могло стать причиной глобального похолодания. В таком случае уровень моря упал бы ещё больше (на 60 метров) благодаря сжатию тёплой морской воды и увеличению объема льда на континентах.

Несмотря на то, что прямые свидетельства этих процессов сохранились плохо, новые расчеты соответствуют данным, полученным при изучении осадочных пород в прибрежных зонах Нью-Джерси и на шельфе Новой Шотландии.


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