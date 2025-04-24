 

ВСУ заявили о перехвате 48 из 70 российских ракет и 64 из 145 БПЛА. Минобороны РФ – сбиты 87 БПЛА

24.04.2025, 20:35, Новости дня
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В ночь на 24 апреля 2025 года армия РФ нанесла массированный комбинированный удар по Украине, применив не менее 70 ракет различных типов и 145 БПЛА.

ВВС Украины сообщают, что российские военные запустили 11 баллистических ракет “Искандер-М/KN-23”, 37 крылатых ракет Х-101, 6 крылатых ракет “Искандер-К”, 12 крылатых ракет “Калибр”,

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69, 145 ударных БПЛА Shahed и дронов-имитаторов.

Украинской стороной заявлено о перехвате 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23, 31 крылатой ракеты Х-101, 6 крылатых ракет “Калибр”, 4 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 и 64 ударных БПЛА Shahed.

Кроме того, были локационно потеряны 68 беспилотников-имитаторов (без негативных последствий).

В отражении атаки активное участие принимала авиация, в частности, пилоты истребителей F-16 и Mirage. На счету украинских пилотов десятки сбитых воздушных целей, заявляет командование ВВС Украины.

Армией РФ были атакованы Киев и Киевская область, а также Житомирская, Днепропетровская, Харьковская, Полтавская, Хмельницкая, Сумская и Запорожская области Украины. Наибольший ущерб был причинен в Киеве.

ГСЧС Украины сообщает о не менее девяти погибших и примерно 70 пострадавших в Киеве в результате этой российской атаки. Около 50 раненых госпитализированы. Среди пропавших без вести двое детей. Продолжаются разборы завалов, число жертв может возрасти. Причинен ущерб десяткам зданий – жилых и нежилых, гаражам и автомобилям. В пяти районах Киева продолжается ликвидация последствий ночного обстрела. В Святошинском районе Киева разрушен многоквартирный жилой дом. Повреждения и разрушения жилых домов зафиксированы также в Соломенском, Голосеевском, Оболонском и Шевченковском районах Киева. Повреждены окна помещения станции метро и заведений питания.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет о перехвате 87 украинских

беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Крыма, а также над территорией Белгородской, Курской, Воронежской, Брянской, Липецкой, Нижегородской областей и над территорией Московского региона.


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