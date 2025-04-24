 

Мнение: Киллзон на ЛБС

24.04.2025, 20:10, Разное
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Новый термин подарила нам пресловутая СВО. «Киллзон». На первый взгляд, в этом ничего нового – обыкновенная калька с английского, просто кому-то опять лень переводить на русский. По смыслу – зона между противниками на фронте, когда любая попытка пересечь эту зону со стороны одного из противников крайне затруднена, поскольку встретит убийственный огонь из разных видов оружия, резко увеличив для всех кто пытается прорваться вероятность немедля погибнуть. Поэтому, мол, и такое название, буквально «мертвая зона». Забрался в «мертвую зону» – живым скорее всего не выберешься. В фильмах про ВОВ мы такое нередко видели.

Однако все не так однотипно, и новое слово пришло и прижилось явно не зря. В принципе, в этом корявом термине оказалось ухвачено, видимо, главное, что отличает современную войну от войн, которые вели наши деды. Не зря ведь говорят, что нынешние генералы всегда пытаются выиграть ПРОШЛУЮ войну – то есть РФ-полководцы в этой войне по инерции пытались «раз и навсегда» опрокинуть танки Гудериана, опираясь на достигнутое за 70 лет преимущество в танках и артиллерии, а также численное превосходство пехоты.

Понятно было, что в 2022 году «русская военная мысль» очевидно исходила из того, что они собирались победить ВСУ и покорить Украину именно за счет тотального превосходства над Украиной в танках, пушках, самолетах и так называемом «личном составе». Далее – в любимом Бусти! Ссылка – https://boosty.to/sapojnik. Велкам!

Источник: Размышления вольного социолога


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