Вслед за такси: в Москве будут повышать стоимость проезда в общественном транспорте в плохую погоду

Замглавы департамента транспорта Москвы Александр Сухотин представил новую концепцию развития столичной дорожно-транспортной инфраструктуры на 2025-2030 годы. Одним из нововведений станет динамическое ценообразование стоимости проезда — с 1 июля 2025 года стоимость проезда в метро и наземном общественном транспорте в плохую погоду будет увеличиваться на 30-50%.

По словам чиновника от транспорта, москвичи и гости столицы уже привыкли, что при повышенном спросе поездка в такси стоит дороже.

«Эта мера на 100% доказала свою эффективность, а если её применить в общественном транспорте, это позволит ещё и оптимизировать пассажиропоток в часы-пик», – сказал Сухотин.

Применение новой тарифной сетки позволит отказаться от ежегодной индексации стоимости билетов, а также благотворно скажется на здоровье граждан. Экспертам-урбанистам уже поручено разработать информационную кампанию, объясняющую преимущества новой системы ценообразования.

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