Мнение: Как западные бренды будут возвращаться в Россию

Мне происходящее напоминает историю наших отношений с Финляндией.

Получив в подарок от Ленина незаслуженную независимость, финны поверили в свои силы. Уже в 1918 они напали на Россию, чтобы оттяпать себе Карелию, но всю Карелию забрать не смогли — после двух лет вялотекущих боевых действий Ленин отдал им ещё немного русской земли по Тартускому мирному договору, и финны этим временно удовлетворились.

Через год, в 1921 году, финны напали на нас снова. На этот вторжение в Карелию продолжалось примерно год, после чего финнов удалось вытеснить обратно в Финляндию.

Следующий конфликт начался в 1939 году. Советский Союз должен был обезопасить Ленинград, так как из-за ленинской щедрости он оказался совсем рядом с границей. Сталин предложил финнам размен — они отодвигают границу от Ленинграда, а взамен получают вдвое большие территории в Восточной Карелии. Забавно, что даже Гитлер посоветовал финнам согласиться, однако высокомерные финны после обретения независимости относились к русским пренебрежительно, и потому решили, что жизненно важные интересы СССР можно проигнорировать. В итоге Сталину пришлось отодвинуть границу от Ленинграда силой, за что неверные финны до сих пор пытаются предъявлять нам несправедливые претензии.

Очередной раз финны напали на нас в 1941, вместе с немцами, и на этот раз при поддержке своего старшего брата нанесли нам огромный ущерб. Однако доблесть русских солдат перемолола гитлеровские легионы, поэтому в 1944 вероломные финны снова решили сменить сторону — они заключили сепаратный мир с СССР, чтобы ударить в спину своего союзника, Германский рейх. Не напрягая особо силы, финны кое-как провоевали против Гитлера несколько месяцев, формально войдя таким образом в длинный перечень победителей Второй мировой войны.

09 мая 1945 года президент Финляндии, маршал Маннергейм, в льстивых выражениях поздравил Сталина с победой. Сталин ответной телеграммой выразил скользкому финну благодарность за поздравления (ссылка).

Вернёмся в наше время. Спецоперация идёт вот уже три года, и всем адекватным наблюдателям ясно, что Россия безусловно выигрывает на поле боя. Некоторые надеются ещё, что мы выстрелим себе в колено, развернув мобилизационную экономику или военный коммунизм, однако и эти надежды западных хитрецов к апрелю 2025 года стали уже призрачными.

Пожалуй, я не буду удивлён, если некоторые иностранцы сменят флаг и на этот раз — заявив, будто они в душе всегда были за Россию, а участие в санкционной агрессии, агитация против русских и поставки оружия нашим врагам — это мелочи, о которых в кругу добрых друзей не стоит лишний раз вспоминать.