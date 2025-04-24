Мнение: Вас за это будут ненавидеть, или будут любить

практика мобильных приложений

В моей практике, в самом ее начале, была такая история. Я написал приложение по просьбе преподавателя медицинского колледжа. В этом приложении медицинские сестры, проходящие повышение квалификации (а медицинские работники должны это делать регулярно) могли бы отрабатывать ответы на итоговые тесты. Так вот: вход и регистрацию в приложении я традиционно, как делают и сейчас многие сайты и приложения, реализовал через электронную почту и пароль. И был совершенно ошарашен, когда узнал, как быстро и как часто эти самые глубокоуважаемые мною медицинские сестры забывают пароль!

Будучи дипломированным психологом, я понял, что не могу остаться в стороне и не разобрать этот феномен.

Сначала с помощью ChatGPT я решил посмотреть, как часто это происходит.

Адвокат из США пострадал (ссылка) от того, что в процессе подготовки иска применял ChatGPT. А тот, видимо, особо не задумываясь, слил адвокату выдуманные истории. Несмотря на тридцатилетний стаж юрист может понести наказание. Это я к тому, что далее в статье также буду ссылаться на ChatGPT, и надеюсь, в 2025 году результаты будут вполне достоверными, и даже с пруфами, ибо дело адвоката было в уже далеком 2023м)).

Итак, что нам выдал ChatGPT:

Исследования показывают, что пользователи мобильных приложений и сетей часто забывают свои логины и пароли, что приводит к значительным временным потерям и неудобствам.

Согласно исследованию компании Openwave Mobility, проведенному в США и Великобритании, пользователи в среднем тратят 12 дней своей жизни на попытки вспомнить и сбросить пароли. Это приводит к тому, что 32% пользователей отказываются от покупок или других онлайн-действий не реже одного раза в месяц из-за проблем с паролями. Enea

Другое исследование, проведенное компанией Entrust, показало, что 51% опрошенных вынуждены сбрасывать пароль как минимум раз в месяц из-за его забывания, а 15% делают это не реже одного раза в неделю. При этом 74% пользователей предпочли бы использовать биометрическую аутентификацию вместо паролей, если бы такая возможность была доступна. Security MagazineSecurity Magazine+1iProov+1Security Magazine+1

Кроме того, опрос, проведенный компанией iProov среди 16 000 человек в восьми странах, показал, что 32% пользователей забывали пароль в течение последних 24 часов, а 55% — в течение последней недели. Это приводит к тому, что 15% пользователей отказываются от покупок или других онлайн-процессов как минимум раз в неделю из-за проблем с паролями. iProov

Вернемся в реальность.

Вы сами, дорогие читатели, вспомните пожалуйста: не охватывало ли вас чувство беспомощности и безысходности, когда, после некоторого промежутка времени, вы пытались зайти на сайт, или в приложение, а оно – просит от вас логин и пароль? С логином проще – это сейчас личная электронная почта – ее мы помним. (И то – так было не всегда!) Но пароль… Вот это тот самый момент, когда человек, не в силах ненавидеть себя, начинает ненавидеть разработчика сайта или приложения!

Вот раньше, в теплые ламповые времена, все пароли были QWERTY или 12345. И тогда таких проблем не было.

Но сейчас все – ученые! Все озабочены информационной и прочей безопасностью. А сайты еще и требуют, чтобы в пароле присутствовали цифры и знаки. Вот кто бы еще смог потребовать запоминать эти чертовы пароли… И если браузеры нынче помогают эти пароли сохранять, то приложения – по-прежнему бескомпромиссны.

Теперь я попрошу вспомнить другой свой опыт. Вы заходите в приложение или на сайт. Вы, закрутившись в своих важных делах, даже не помните – вы здесь регистрировались или нет. И вот – вам сообщают: введите свой телефон, и мы на него пришлем смску для входа.

И не важно, регистрировались ли вы здесь раньше, или это в первый раз. И не важно, какие цифры и знаки вы использовали в QWERTY. Что вы чувствовали в этот момент?

Мама, которая подправляет на вас одеялко? Луч солнца на щеке, когда морозным утром вы в натопленной избушке греете руки о чашку горячего кофе? Вспоминаете папу с его коронной фразой «Забей. Я разберусь.»?

Да. Это именно то, за что вас будут любить ваши клиенты, когда ваш сайт или приложение не будет пытать юзеров логинами и паролями, а просто спросит телефон. Это тот момент, когда ваши клиенты почувствуют: о них позаботились.

Сколько стоит такое волшебство? Один такой вход стоит 3-5 рублей максимум, а если через входящий звонок – менее одного рубля (по крайней мере – в текущий галактический момент). Не забывайте, что приложение на мобильном телефоне остается в авторизованном режиме порой очень долго. Короче – ничего это не стоит.

Преимущества, которые вы получаете незамедлительно, кроме вышеупомянутого безграничного счастья у пользователя:

– не надо городить системы восстановления пароля;

– не надо запрашивать телефон пользователя (а его наличие часто – обязательно)

– не надо после регистрации верифицировать телефон пользователя.

Пользовательский опыт (user experience, UX) — это совокупность впечатлений и субъективных ощущений от взаимодействия с интерфейсом программы, сайта, приложения. Сделайте пользовательский опыт ваших клиентов – максимально комфортным и удобным!

Хотите так же? Пишите. С удовольствием поработаю с вами.