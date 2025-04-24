Загадочная бездна: Таам Джа бросает вызов науке

Недалеко от полуострова Юкатан, на юго-востоке Мексики, находится голубая дыра Таам Джа. Этот таинственный объект недавно привлек внимание ученых всего мира благодаря своим невероятным размерам и особенностям. Исследования показали, что она значительно превосходит по глубине знаменитую «Дыру Дракона» в Южно-Китайском море, считавшуюся ранее самой глубокой голубой дырой в мире.

Фото из открытых источников

Голубые дыры представляют собой вертикальные углубления в коралловых рифах или известняковом дне океана, часто образующиеся в результате карстового процесса. Эти природные колодцы могут достигать значительных глубин, создавая уникальные условия для обитания различных форм жизни. Однако Таам Джа выделяется среди прочих своими масштабами и особенностями.

Фото из открытых источников

Размеры и форма

Диаметр Таам Джа составляет около 150 метров, и сверху она напоминает гигантский зрачок, окруженный радужкой из синего цвета морской воды. Расположенная в небольшой бухте недалеко от границы с Белизом, эта дыра погружается вглубь океана на расстояние, которое пока остается неизвестным. Ученые использовали ультразвуковые технологии для измерения глубины, однако результаты оказались не совсем однозначными.

Глубина и загадки

На основе предварительных исследований было заявлено, что Таам Джа является второй по величине голубой дырой в мире. Тем не менее, впоследствии специалисты уточнили, что не могут окончательно подтвердить эти выводы. Одним из главных препятствий для определения точной глубины стало отсутствие отражений звука от дна. Акустические волны, посланные на глубину свыше 274 метров, попросту исчезают, не возвращаясь обратно. Это связано с наличием пикноклинов — слоев воды различной плотности, которые рассеивают звуковые сигналы.

Фото из открытых источников

Экспедиция и попытки измерения

В декабре 2023 года исследователи из мексиканского Университета Фронтеры (ECOSUR) организовали экспедицию для изучения Таам Джа. Они спустили специальный кабель длиной 500 метров, который не смог достичь дна. Более того, приборы зафиксировали, что на глубине около 400 метров качество воды внезапно изменилось, став схожим с водами Карибского моря. Это дало основание предполагать, что Таам Джа может быть связана с подводным туннелем, ведущим к открытому морю.

Геология и история

Таам Джа расположена неподалеку от знаменитого кратера Чиксулуб, образовавшегося в результате падения астероида, который, как считается, привел к массовому вымиранию динозавров. Ученые предполагают, что этот катаклизм мог оказать значительное влияние на формирование уникальной геологии данного региона. Полуостров Юкатан известен своей сложной сетью карстовых воронок, пещер и подземных рек, многие из которых остаются неизученными и хранят в себе тайны прошлого.

Несмотря на экстремальные условия (темноту и низкий уровень кислорода) в Таам Джа обитает уникальная экосистема. В подобных местах живут редкие виды микроорганизмов и морских существ, адаптировавшихся к таким условиям. Исследование этих объектов помогает ученым лучше понимать процессы эволюции и адаптации живых организмов.