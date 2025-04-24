Потрясающие фантастические миры Квентина Стиппа — концепт-художника из США

Его образы переносят зрителя в далёкие галактики, постапокалиптические пейзажи и магические миры, наполненные атмосферой кинематографической эпичности.

Квентин Стипп более 10 лет работает в индустрии видеоигр и кино, участвуя в создании визуальных концепций для различных проектов. В настоящее время он занимает позицию старшего концепт-художника в Bluepoint Games — студии, известной высококачественными ремейками культовых игр, включая Demon’s Souls и Shadow of the Colossus. Его работа заключается в разработке визуальных образов персонажей, окружения и техники, которые затем становятся основой для финальной графики игр.

Концепт-арт Квентина Стиппа (Quentin Stipp) / © Quentin Stipp

Концепт-арт Квентина Стиппа (Quentin Stipp) / © Quentin Stipp

Концепт-арт Квентина Стиппа (Quentin Stipp) / © Quentin Stipp

Концепт-арт Квентина Стиппа (Quentin Stipp) / © Quentin Stipp

Концепт-арт Квентина Стиппа (Quentin Stipp) / © Quentin Stipp

Концепт-арт Квентина Стиппа (Quentin Stipp) / © Quentin Stipp

Концепт-арт Квентина Стиппа (Quentin Stipp) / © Quentin Stipp

Концепт-арт Квентина Стиппа (Quentin Stipp) / © Quentin Stipp

Концепт-арт Квентина Стиппа (Quentin Stipp) / © Quentin Stipp

Концепт-арт Квентина Стиппа (Quentin Stipp) / © Quentin Stipp

Концепт-арт Квентина Стиппа (Quentin Stipp) / © Quentin Stipp

Концепт-арт Квентина Стиппа (Quentin Stipp) / © Quentin Stipp

Концепт-арт Квентина Стиппа (Quentin Stipp) / © Quentin Stipp

Концепт-арт Квентина Стиппа (Quentin Stipp) / © Quentin Stipp

Концепт-арт Квентина Стиппа (Quentin Stipp) / © Quentin Stipp

Концепт-арт Квентина Стиппа (Quentin Stipp) / © Quentin Stipp

Концепт-арт Квентина Стиппа (Quentin Stipp) / © Quentin Stipp

Концепт-арт Квентина Стиппа (Quentin Stipp) / © Quentin Stipp

Концепт-арт Квентина Стиппа (Quentin Stipp) / © Quentin Stipp

Больше впечатляющих работ Квентина Стиппа можно найти на его странице на ArtStation. Там представлены как профессиональные проекты, так и личные работы, демонстрирующие мастерство в создании уникальных фантастических миров.