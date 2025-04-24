Мнение: Утка про «2 процентов отечественных станков»

Журналисты «Ведомостей» бездумно перепечатали очередную страшную цифру про «Гибнущую Россию». Россия якобы произвела 11 тысяч станков, тогда как русские предприятия купили 693 тысячи станков, так что получается, мы произвели сами только жалкие 2% (ссылка).

Это старая болезнь нашей прессы, которая притворяется деловой. Редакторы там проверяют только одно — что они верно передают слова источника. Говорит источник разумные вещи или несёт чушь, нашим «деловым» СМИ уже безразлично: им достаточно сознавать, что они верно донесли услышанное до публики. Аналитиков или просто здравомыслящих людей в отечественных СМИ нет — так исторически сложилось, и поменяется навряд ли. Как верно заметил бессмертный Богдан Титомир, «пипл хавает».

Теперь про станки. Если коротко, то журналисты делят литры на градусы, сравнивают две разные цифры. 693 тысячи станков — это, судя по всему, вообще все возможные станки, включая бритвенные и балетные. У нас, конечно, четвёртая экономика мира, но даже в России нет такого количества заводов, которые могли бы потребить 700 тысяч станков за один год. В реальности до Спецоперации мы закупали за рубежом 12-15 тысяч станков, а после живительных санкций нарастили закупки до 46 тысяч (ссылка). Импорт идёт по большей части из Китая, так как качество станков там такое же как в Европе, но зато цены ниже, и нет санкций. Также многое берём в Индии, Турции и, хе-хе, в Казахстане, если вы понимаете, о чём я.

Это не значит, что в России со станкостроением всё отлично. Во-первых, из 11 тысяч станков, которые мы произвели, вероятно, надо вычесть учебные и домашние. Во-вторых, в наших станках высока доля импортных узлов, включая электронику и точные детали. Темпы развития отрасли великолепные, однако мы находимся ещё только в середине долгого пути.

Какова реально доля отечественных станков, я сказать затрудняюсь. Вот тут, однако, есть две цифры (ссылка):

1. Рынок станков в России в 2024 году — 370 млрд рублей.

2. Выручка членов «Станкоинструмента» — 100 млрд рублей.

Так как ассоциация «Станкоинструмент» объединяет 90% производителей станков (по объёму), нехитрый подсчёт показывает, что доля отечественных станков на рынке — около 30%.

Я не уверен, что именно эта цифра (30%) точная: надо больше информации. Надеюсь, что отечественные производители станков скоро порадуют нас детальными расчётами, и можно будет организовать полноценный разбор мифа на Руксперте. Ну а пока что нам остаётся только грустно наблюдать, как блогеры с журналистами с радостным оживлением засевают фейк про 2% по всему Рунету. Опыт показывает, что будет как с гвоздями, которые якобы не производятся в России: эти несчастные 2% будут теперь ещё как минимум лет 10-15 мелькать в агитационных статьях.