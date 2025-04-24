 

В Свердловской области предложили нейростимуляцию мозга коров для повышения удоя

24.04.2025, 17:50, Разное
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Специалисты стартапа в области нейросетевых технологий Neiry работают над проектом, направленным на повышение надоя у молочных пород коров, а также увеличением привесов. Для этого они предлагают стимулировать мозг животных, вживляя нейроимпланты.

Как уточняется, чипы будут устанавливаться непосредственно в мозг, где они начнут воздействовать на определенные его участки, в том числе и на те, которые отвечают за репродуктивную функцию. В итоге это приводит к повышению выработки молока.

Также отмечается, что обычные способы увеличения удоя в виде сбалансированного корма и физической активности коров, практически исчерпали себя и требуются новые решения, включая стимуляцию мозга животных. Причем реализация пилотного проекта уже идет в Свердловской области.

На фоне этого отраслевые эксперты выразили сомнения относительно возможного эффекта от чипирования коров. В частности, нет полного понимания, как вживление в их мозг нейроимплантов отразится на самих коровах и что будет с качеством получаемой продукции. Да и сам процесс такой стимуляции коры мозга является весьма сложной задачей с риском занесения инфекций и возникновением осложнений.


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