Исследования подтверждают связь между беспорядком на столе и креативностью

Вопрос о том, является ли беспорядок на рабочем месте признаком гениальности, давно вызывает споры среди ученых и специалистов. Новое исследование, проведенное учеными из Университета Миннесоты, заставляет иначе взглянуть на эту тему. Оказывается, творческий беспорядок может стимулировать креативное мышление и новаторские идеи.

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Статья, опубликованная в журнале Psychological Science в 2013 году, показывает, что хотя чистота и порядок ассоциируются с высокими моральными качествами, такими как щедрость и добросовестность, некоторые уровни беспорядка могут оказаться полезными для творческого процесса. Исследование проводилось психологом Кэтлин Вос вместе с коллегами, и оно включало эксперименты в различных рабочих условиях.

Участники одного из экспериментов находились в двух типах помещений: одно было идеально чистым и организованным, другое — захламленным и неупорядоченным. Результаты оказались интересными: участники в чистых комнатах проявляли большую готовность к пожертвованиям и выбору здоровых перекусов. Однако те, кто работал в менее организованной среде, демонстрировали большую креативность и оригинальность идей, особенно когда дело касалось поиска новых применений обычных предметов.

Вос объясняет эти результаты тем, что порядок стимулирует привычное поведение и соблюдение норм, тогда как хаос помогает выйти за рамки традиционных подходов и порождает свежие идеи.

Однако исследователи предупреждают, что не стоит воспринимать этот вывод как призыв к тотальному бардаку. Чрезмерная неразбериха также может негативно сказаться на продуктивности. Важно находить баланс между порядком и свободой.

Интересно отметить, что такие выдающиеся личности, как Альберт Эйнштейн и Марк Твен, славились бардаком на рабочих местах. Возможно, именно эта творческая атмосфера способствовала их успеху.

Так что, вместо того чтобы сразу критиковать коллегу за неаккуратное рабочее место, подумайте дважды. Может быть, в этом хаосе скрывается источник вдохновения и оригинальных решений.