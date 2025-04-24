 

Исследования подтверждают связь между беспорядком на столе и креативностью

24.04.2025, 17:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вопрос о том, является ли беспорядок на рабочем месте признаком гениальности, давно вызывает споры среди ученых и специалистов. Новое исследование, проведенное учеными из Университета Миннесоты, заставляет иначе взглянуть на эту тему. Оказывается, творческий беспорядок может стимулировать креативное мышление и новаторские идеи.

Фото из открытых источников

Статья, опубликованная в журнале Psychological Science в 2013 году, показывает, что хотя чистота и порядок ассоциируются с высокими моральными качествами, такими как щедрость и добросовестность, некоторые уровни беспорядка могут оказаться полезными для творческого процесса. Исследование проводилось психологом Кэтлин Вос вместе с коллегами, и оно включало эксперименты в различных рабочих условиях.

Участники одного из экспериментов находились в двух типах помещений: одно было идеально чистым и организованным, другое — захламленным и неупорядоченным. Результаты оказались интересными: участники в чистых комнатах проявляли большую готовность к пожертвованиям и выбору здоровых перекусов. Однако те, кто работал в менее организованной среде, демонстрировали большую креативность и оригинальность идей, особенно когда дело касалось поиска новых применений обычных предметов.

Вос объясняет эти результаты тем, что порядок стимулирует привычное поведение и соблюдение норм, тогда как хаос помогает выйти за рамки традиционных подходов и порождает свежие идеи.

Однако исследователи предупреждают, что не стоит воспринимать этот вывод как призыв к тотальному бардаку. Чрезмерная неразбериха также может негативно сказаться на продуктивности. Важно находить баланс между порядком и свободой.

Интересно отметить, что такие выдающиеся личности, как Альберт Эйнштейн и Марк Твен, славились бардаком на рабочих местах. Возможно, именно эта творческая атмосфера способствовала их успеху.

Так что, вместо того чтобы сразу критиковать коллегу за неаккуратное рабочее место, подумайте дважды. Может быть, в этом хаосе скрывается источник вдохновения и оригинальных решений.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Ученые изменили свойства стекла с помощью звука и соли

24.04 / Вслед за такси: в Москве будут повышать стоимость проезда в общественном транспорте в плохую погоду

24.04 / Люди принесли хлебопекарные дрожжи в Америку еще до изобретения земледелия

24.04 / Мнение: Как западные бренды будут возвращаться в Россию

24.04 / Мнение: Вас за это будут ненавидеть, или будут любить

24.04 / Загадочная бездна: Таам Джа бросает вызов науке

24.04 / Потрясающие фантастические миры Квентина Стиппа — концепт-художника из США

24.04 / Мнение: Утка про «2 процентов отечественных станков»

24.04 / В Свердловской области предложили нейростимуляцию мозга коров для повышения удоя

24.04 / Вице-губернатор Приморья через суд добился удаления из интернета видео, на котором он называет недовольных людей «голосящими нищуками»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика